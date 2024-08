"Ukraina zawsze pozostanie niepodległa i to nigdy nie będzie kwestionowane. Stało się tak dzięki naszej jedności i wspólnej pracy" - powiedział w sobotę, podczas uroczystości z okazji 33. rocznicy odzyskania przez Ukrainę niepodległości, prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca przy okazji poinformował, jego kraj po raz pierwszy użył z powodzeniem nowej broni; przekazał również, że z rosyjskiej niewoli powróciło do ojczyzny 115 ukraińskich obrońców.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski / SERGEI CHUZAVKOV / AFP / East News

Ukraina zawsze pozostanie niepodległa i to nigdy nie będzie kwestionowane. Wszyscy razem daliśmy odpowiedź - i jest to odpowiedź historyczna - dzięki naszej jedności, naszej odwadze, naszej wspólnej pracy. Odpowiedź na pytanie: czy będzie istniała Ukraina i czy będą Ukraińcy. Kiedy zewnętrzna agresja stawia takie pytanie przed nami, przed naszym narodem, wszystko zależy od milionów ludzi, z których każdy decyduje o losie całego narodu swoimi działaniami, a cały naród decyduje o losie każdego swoją wspólną siłą - powiedział Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy uczestniczył w uroczystościach Dnia Niepodległości Ukrainy wraz z prezydentem Andrzejem Dudą i premier Litwy Ingridą Szimonyte. Na późniejszej, wspólnej konferencji prasowej ukraiński przywódca poinformował, że jego kraj użył w sobotę po raz pierwszy z powodzeniem pocisku rakietowego Palianyca. Wróg doznał strat - oznajmił.

To właśnie dzisiaj miało miejsce pierwsze udane bojowe użycie naszej nowej broni - zupełnie nowej klasy broni, ukraińskiego pocisku rakietowego Palianyca. To nasza nowa metoda odpłacenia agresorowi. Wróg został pokonany - poinformował prezydent.

Ukraiński przywódca nie wymienił miejsca ataku. Rosyjskie media donoszą, że w sobotę wieczorem doszło do wybuchu w składzie amunicji w obwodzie woroneskim.

115 ukraińskich obrońców wróciło z rosyjskiej niewoli

Prezydent Ukrainy oświadczył także, że w sobotę z rosyjskiej niewoli powróciło do ojczyzny kolejnych 115 ukraińskich obrońców.

Kolejnych 115 naszych obrońców wróciło dziś do domu. Są to żołnierze Gwardii Narodowej, Sił Zbrojnych, Marynarki Wojennej, Państwowej Straży Granicznej - ogłosił.

Pamiętamy każdego z nich. Szukamy i ciężko pracujemy, aby wszyscy wrócili. Dziękujemy każdej jednostce, która wspiera nasz "fundusz" wymiany jeńców - dodał.

Ukraińscy jeńcy, którzy wrócili z rosyjskiej niewoli / AFP PHOTO / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / East News

Wołodymyr Zełenski podpisał dwie ustawy

Wołodymyr Zełenski poinformował również podczas uroczystości, że podpisał dwie ustawy - o zapewnieniu wsparcia żołnierzom uczestniczącym w operacji w obwodzie kurskim w Rosji oraz o uzyskaniu obywatelstwa ukraińskiego przez wojskowych Międzynarodowego Legionu Obrony Terytorialnej Ukrainy.

W przeddzień Dnia Niepodległości Ukrainy podpisałem ustawy (...) przyjęte przez Radę Najwyższą (parlament - przyp. red.): pierwsza z nich to ustawa, która gwarantuje wszystkim naszym żołnierzom działającym na terytorium kraju-agresora pełne zabezpieczenie (...) ze strony państwa - oznajmił prezydent Ukrainy.

Drugą ustawą podpisaną przez ukraińskiego przywódcę jest regulacja, która gwarantuje wszystkim żołnierzom z państw trzecich uzyskanie obywatelstwa ukraińskiego. Każdy, kto odczuwa życie i niepodległość tak jak my, Ukraińcy, kto walczy razem z nami, z Ukraińcami, zasługuje na to, by znaleźć się wśród obywateli Ukrainy - podkreślił.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

Niepodległość Ukrainy

24 sierpnia 1991 roku Rada Najwyższa ówczesnej Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej przyjęła Akt Niepodległości, następnie zatwierdzony w referendum 1 grudnia 1991 roku.

Polska była pierwszym krajem na świecie, który uznał niepodległość Ukrainy.