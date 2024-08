Pomysł władz wyspy znajduje zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Jego wdrożenie może okazać się szczególnie dotkliwe dla operatorów łodzi. Również hotelarze i restauratorzy mają co do niego pewne zastrzeżenia. Choć dostrzegają problem "jednodniowych" gości uważają, że napływem turystów należy zarządzać bardziej efektywnie i systemowo.



Capri staje się noclegownią dla turystów, a mieszkańcy są zmuszani do wyprowadzki. Przybywa tu więcej ludzi niż możemy obsłużyć, rodziny nie mogą sobie pozwolić na pozostanie. Rząd musi podjąć pilne działania, aby chronić społeczność i przyszłość wyspy - powiedział w rozmowie z "The Telegraph" Teodorico Boniello, szef lokalnego stowarzyszenia konsumentów.

Capri to jedna z najbardziej malowniczych i rozpoznawalnych włoskich wysp. Jest położona na Morzu Tyrreńskim w Zatoce Neapolitańskiej. Na tej górzystej wyspie leżą dwa miasta: Capri i Anacapri.