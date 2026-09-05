Władimir Putin wydał polecenie. W Kijowie odetchną?

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Rosja ma wstrzymać ataki na Kijów na trzy dni - przekazał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Deklaracja pojawiła się tuż przed zapowiedzianym spotkaniem Władimira Putina z amerykańskimi wysłannikami Steve’em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Wcześniej ukraińskie władze informowały jednak o nocnych atakach na lotniska w Kijowie i Boryspolu.

Jak podała w sobotę agencja Reutera, powołując się na rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, Władimir Putin polecił, by od północy z piątku na sobotę przez trzy kolejne dni nie przeprowadzać ataków na Kijów.

Ponadto, jak przekazał w rozmowie z mediami państwowymi szef służby prasowej Kremla, jeszcze w sobotę rosyjski przywódca ma spotkać się ze specjalnymi wysłannikami prezydenta USA Donalda Trumpa - Steve’em Witkoffem i Jaredem Kushnerem.

Amerykański samolot wylądował w Moskwie. Człowiek Putina przejął gości W Moskwie wylądował w sobotę samolot, którym przylecieli sppecjalni wysłannicy prezydenta USA, Steve Witkoff i Jared Kushner. Mają się oni spotkać z doradcą Władimira Putina ds. inwestycji i współpracy gospodarczej Kiriłłem Dmitrijewem – podała…

Propozycja wstrzymania ognia wyszła z Kijowa

Szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow przekazał wcześniej, że propozycja wstrzymania ognia wyszła z Kijowa. Potwierdził również, przedstawiciele amerykańskich władz w niedzielę odwiedzą Ukrainę.

Doradca głowy państwa wyraził też przekonanie, że Rosjanie mogą powstrzymać się jutro od ataków na Kijów ze względu na obecność w ukraińskiej stolicy ludzi Donalda Trumpa.

Wcześniej w sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że siły rosyjskie przeprowadziły w nocy z piątku na sobotę celowe ataki na lotniska w Kijowie i Boryspolu, co może być reakcją na dyskusje o możliwym przylocie na Ukrainę amerykańskich wysłanników samolotem i lądowania na jednym z tych lotnisk.

Negocjatorzy reprezentujący amerykańską administrację mieliby udać się tam bezpośrednio po sobotniej wizycie w Moskwie. „Rosyjsko-irańskie (drony) Shahed w odpowiedzi na amerykańską dyplomację” - napisał ukraiński przywódca na Telegramie.

Choć wizyta wysłanników prezydenta USA w Ukrainie była już wielokrotnie zapowiadana, Steve Witkoff i Jared Kushner nie odwiedzili dotychczas Kijowa.