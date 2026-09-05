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Amerykański samolot wylądował w Moskwie. Człowiek Putina przejął gości

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 5 września (12:28)

W Moskwie wylądował w sobotę samolot, którym przylecieli specjalni wysłannicy prezydenta USA, Steve Witkoff i Jared Kushner. Mają oni rozmawiać z doradcą Władimira Putina ds. inwestycji i współpracy gospodarczej Kiriłłem Dmitrijewem – podała agencja Reutera, powołując się na dwie osoby zaznajomione z tą sprawą.

Amerykański samolot wylądował w Moskwie. Człowiek Putina przejął gości
Jared Kushner, Kiriłł Dmitrijew i Steve Witkoff, fot. IMAGO/Kristina Kormilitsyna/Imago Stock and People /East News
  • Do Moskwy przylecieli specjalni wysłannicy prezydenta USA, Steve Witkoff i Jared Kushner.
  • Prezydent Donald Trump potwierdził wysłanie swoich przedstawicieli do Rosji.
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Kolumna samochodów przewożąca Witkoffa, Kushnera i Dmitrijewa opuściła lotnisko i udała się w kierunku miasta - podał Reuters.

Dmitrijew powiedział Reutersowi w czerwcu, że utrzymuje kontakt z amerykańskimi negocjatorami w czasie, gdy nie przyjeżdżają oni do Moskwy. Doradca rosyjskiego przywódcy brał udział we wszystkich poprzednich spotkaniach Witkoffa i Kushnera z Putinem.

Wcześniej w sobotę agencja Interfax przekazała, że w Moskwie wylądował już samolot, na którego pokładzie prawdopodobnie znajdują się Witkoff i Kushner.

Trump wysyła swoich ludzi do Moskwy

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w piątek, że wysłał ich z propozycją zakończenia wojny w Ukrainie. Nie podał jednak szczegółów tej propozycji.

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował w sobotę, że rosyjskie wojska Rosja przeprowadziły minionej nocy celowe ataki na lotniska w Kijowie i Boryspolu, co może być reakcją na dyskusje o możliwym przylocie na Ukrainę amerykańskich wysłanników samolotem i lądowania na jednym z tych lotnisk. Negocjatorzy reprezentujący administrację USA mieliby udać się tam bezpośrednio po sobotniej wizycie w Moskwie.

Drony i dyplomacja

„Rosyjsko-irańskie (drony) Shahed w odpowiedzi na amerykańską dyplomację” - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Mimo że wizyta wysłanników Trumpa w Ukrainie była już wielokrotnie zapowiadana, Witkoff i Kushner nie odwiedzili dotychczas Kijowa.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: wojna w Ukrainie Steve Witkoff
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