Amerykański samolot wylądował w Moskwie. Człowiek Putina przejął gości

Kolumna samochodów przewożąca Witkoffa, Kushnera i Dmitrijewa opuściła lotnisko i udała się w kierunku miasta - podał Reuters.
Dmitrijew powiedział Reutersowi w czerwcu, że utrzymuje kontakt z amerykańskimi negocjatorami w czasie, gdy nie przyjeżdżają oni do Moskwy. Doradca rosyjskiego przywódcy brał udział we wszystkich poprzednich spotkaniach Witkoffa i Kushnera z Putinem.
Wcześniej w sobotę agencja Interfax przekazała, że w Moskwie wylądował już samolot, na którego pokładzie prawdopodobnie znajdują się Witkoff i Kushner.
Trump wysyła swoich ludzi do Moskwy
Prezydent USA Donald Trump oświadczył w piątek, że wysłał ich z propozycją zakończenia wojny w Ukrainie. Nie podał jednak szczegółów tej propozycji.
Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował w sobotę, że rosyjskie wojska Rosja przeprowadziły minionej nocy celowe ataki na lotniska w Kijowie i Boryspolu, co może być reakcją na dyskusje o możliwym przylocie na Ukrainę amerykańskich wysłanników samolotem i lądowania na jednym z tych lotnisk. Negocjatorzy reprezentujący administrację USA mieliby udać się tam bezpośrednio po sobotniej wizycie w Moskwie.
Drony i dyplomacja
„Rosyjsko-irańskie (drony) Shahed w odpowiedzi na amerykańską dyplomację” - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.
Mimo że wizyta wysłanników Trumpa w Ukrainie była już wielokrotnie zapowiadana, Witkoff i Kushner nie odwiedzili dotychczas Kijowa.