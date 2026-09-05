Amerykański samolot wylądował w Moskwie. Człowiek Putina przejął gości

RMF24

W Moskwie wylądował w sobotę samolot, którym przylecieli specjalni wysłannicy prezydenta USA, Steve Witkoff i Jared Kushner. Mają oni rozmawiać z doradcą Władimira Putina ds. inwestycji i współpracy gospodarczej Kiriłłem Dmitrijewem – podała agencja Reutera, powołując się na dwie osoby zaznajomione z tą sprawą.

Kolumna samochodów przewożąca Witkoffa, Kushnera i Dmitrijewa opuściła lotnisko i udała się w kierunku miasta - podał Reuters.

Dmitrijew powiedział Reutersowi w czerwcu, że utrzymuje kontakt z amerykańskimi negocjatorami w czasie, gdy nie przyjeżdżają oni do Moskwy. Doradca rosyjskiego przywódcy brał udział we wszystkich poprzednich spotkaniach Witkoffa i Kushnera z Putinem.

Wcześniej w sobotę agencja Interfax przekazała, że w Moskwie wylądował już samolot, na którego pokładzie prawdopodobnie znajdują się Witkoff i Kushner.

Trump wysyła swoich ludzi do Moskwy

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w piątek, że wysłał ich z propozycją zakończenia wojny w Ukrainie. Nie podał jednak szczegółów tej propozycji.

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował w sobotę, że rosyjskie wojska Rosja przeprowadziły minionej nocy celowe ataki na lotniska w Kijowie i Boryspolu, co może być reakcją na dyskusje o możliwym przylocie na Ukrainę amerykańskich wysłanników samolotem i lądowania na jednym z tych lotnisk. Negocjatorzy reprezentujący administrację USA mieliby udać się tam bezpośrednio po sobotniej wizycie w Moskwie.

Nagła decyzja Kijowa. Amerykanie lecą do Moskwy Zaskakujące doniesienia z frontu. Według ukraińskich mediów tamtejsze jednostki mają obowiązek zachowania ciszy na lądzie, w powietrzu i na morzu od 5 do 8 września. Daty te mają związek z planowaną wizytą amerykańskich negocjatorów w Moskwie i w…

Drony i dyplomacja

„Rosyjsko-irańskie (drony) Shahed w odpowiedzi na amerykańską dyplomację” - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Mimo że wizyta wysłanników Trumpa w Ukrainie była już wielokrotnie zapowiadana, Witkoff i Kushner nie odwiedzili dotychczas Kijowa.