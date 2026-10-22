Władimir Putin: Tak, jesteśmy gotowi wznowić rozmowy

Rosyjski prezydent przekazał, że Moskwa jest „co do zasady” gotowa wrócić do rozmów trójstronnych z Kijowem i Waszyngtonem. Deklaracja padła po rozmowach Putina z amerykańskim wysłannikiem Steve’em Witkoffem.
Według rosyjskich władz negocjacje miałyby dotyczyć warunków bezpieczeństwa Rosji i Ukrainy po ewentualnym zawarciu porozumienia pokojowego. Dodał, że ich częścią powinny być również szersze kwestie bezpieczeństwa europejskiego.
Putin zaznaczył, że Rosja nie chce rozmów, które doprowadziłyby wyłącznie do krótkiej przerwy w działaniach zbrojnych. W jego ocenie ustalenia powinny stanowić podstawę trwałego zakończenia wojny.
Deklaracje dyplomatyczne pojawiają się mimo kontynuowania działań wojennych.
„Nigdy nie chcieliśmy walki”
Prezydent Rosji stwierdził, że Moskwa „nigdy nie chciała walczyć z Ukrainą” i „od pierwszych dni opowiadała się za pokojowym rozwiązaniem konfliktu”. Przez „pierwsze dni” prawdopodobnie miał na myśli pierwsze dni pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Jednocześnie Putin oskarżył Ukrainę o to, że w 2014 roku rozpoczęła konflikt używając siły zbrojnej „przeciwko cywilom”.
Putin ponownie przedstawił stanowisko Kremla w sprawie obszarów wschodniej Ukrainy, których aneksję lub kontrolę Rosja uznaje za element swoich roszczeń. Stwierdził, że terytoria te są „historycznie rosyjskie”.
Zełenski czeka na relację Witkoffa
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że w piątek ma otrzymać informacje od specjalnego wysłannika USA Steve’a Witkoffa po jego rozmowach w Rosji. Następnie planowana jest wspólna odprawa przedstawicieli Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i państw europejskich.
Według Zełenskiego w listopadzie może dojść do spotkania przedstawicieli Ukrainy, USA i Rosji na poziomie zespołów technicznych.
Amerykańska strona miała zaproponować, by rozmowy odbyły się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Moskwa wydaje się wstępnie akceptować ten pomysł.