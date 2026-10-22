RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

„Rosja jest gotowa wznowić rozmowy trójstronne w sprawie rozwiązania kryzysu ukraińskiego” - przekazał dziennikarzowi Pawłowi Zarubinowi Władimir Putin. Prezydent stwierdził, że „nigdy nie chciał walczyć z Ukrainą”.

Rosyjski prezydent przekazał, że Moskwa jest „co do zasady” gotowa wrócić do rozmów trójstronnych z Kijowem i Waszyngtonem. Deklaracja padła po rozmowach Putina z amerykańskim wysłannikiem Steve’em Witkoffem.

Według rosyjskich władz negocjacje miałyby dotyczyć warunków bezpieczeństwa Rosji i Ukrainy po ewentualnym zawarciu porozumienia pokojowego. Dodał, że ich częścią powinny być również szersze kwestie bezpieczeństwa europejskiego.

Putin zaznaczył, że Rosja nie chce rozmów, które doprowadziłyby wyłącznie do krótkiej przerwy w działaniach zbrojnych. W jego ocenie ustalenia powinny stanowić podstawę trwałego zakończenia wojny.

Deklaracje dyplomatyczne pojawiają się mimo kontynuowania działań wojennych.

„Nigdy nie chcieliśmy walki”

Prezydent Rosji stwierdził, że Moskwa „nigdy nie chciała walczyć z Ukrainą” i „od pierwszych dni opowiadała się za pokojowym rozwiązaniem konfliktu”. Przez „pierwsze dni” prawdopodobnie miał na myśli pierwsze dni pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Jednocześnie Putin oskarżył Ukrainę o to, że w 2014 roku rozpoczęła konflikt używając siły zbrojnej „przeciwko cywilom”.

Putin ponownie przedstawił stanowisko Kremla w sprawie obszarów wschodniej Ukrainy, których aneksję lub kontrolę Rosja uznaje za element swoich roszczeń. Stwierdził, że terytoria te są „historycznie rosyjskie”.

„Jest pan humanitarystą”. Fala oburzenia po słowach Witkoffa o Putinie Fala oburzenia w USA po słowach Steve'a Witkoffa o Władimirze Putinie, jakie padły podczas spotkania prezydenta Rosji ze specjalnym wysłannikiem Donalda Trumpa dzisiaj w Petersburgu. "Pan również jest humanitarystą” - oświadczył Witkoff,…

Zełenski czeka na relację Witkoffa

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że w piątek ma otrzymać informacje od specjalnego wysłannika USA Steve’a Witkoffa po jego rozmowach w Rosji. Następnie planowana jest wspólna odprawa przedstawicieli Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i państw europejskich.

Według Zełenskiego w listopadzie może dojść do spotkania przedstawicieli Ukrainy, USA i Rosji na poziomie zespołów technicznych.

Amerykańska strona miała zaproponować, by rozmowy odbyły się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Moskwa wydaje się wstępnie akceptować ten pomysł.