11 Jemeńczyków zostało zwolnionych z więzienia w Guantanamo przez administrację prezydenta USA Joe Bidena. Więźniowie przebywali w placówce ponad 20 lat bez postawionych zarzutów. Obecnie pozostało tam jedynie 15 osób.

Więzienie w Guantanamo w 2010 roku / AFP/EAST NEWS / East News

Pentagon poinformował wieczorem 6 stycznia, że 11 jemeńskich więźniów zostało przetransportowanych do Omanu. Działanie to jest podyktowane chęcią administracji Bidena, by przed zakończeniem jego kadencji na wolność wyszły osoby, którym nie postawiono dotąd zarzutów.

Więzienie w Guantanamo zostało otwarte 11 stycznia 2002 roku. W przestrzeni publicznej bardzo szybko pojawiły się kontrowersje związane z brutalnymi metodami przesłuchań oraz przetrzymywaniem więźniów bez procesów. W szczytowym okresie przebywało tam blisko 800 osób.

Za rządów George'a W. Busha i Baracka Obamy uwolniono w sumie 697 osób. Ten drugi zapowiadał, że więzienie zostanie zamknięte, jednak nie udało się to ani za jego kadencji, ani za prezydentury Bidena, który również chciał doprowadzić do zakończenia działalności placówki. Powodem jest brak zgody Kongresu.

Jak zapowiada Pentagon, z 15 osób wciąż przebywających w więzieniu, trzy kwalifikują się do uwolnienia, a sprawy kolejnych trzech mają zostać ponownie zbadane.

Reszta jest skazana lub oskarżona o ataki z 11 września 2001 roku, zamach na amerykański niszczyciel USS Cole w 2000 roku, atak terrorystyczny na Bali w 2002 roku oraz zbrodnie wojenne.