To resort dyplomacji Izraela cofnął zgodę na funkcjonowanie polskiego konsulatu honorowego w Jerozolimie. Placówka przestała działać 15 stycznia. Polski MSZ potwierdził wcześniejsze informacje RMF FM w tej sprawie.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Władze Izraela poinformowały wszystkie przedstawicielstwa dyplomatyczne, że od początku tego roku kadencje konsulów honorowych pełniących swoje funkcje w Dystrykcie Jerozolimy nie będą przedłużane.

To zmusiło polski MSZ do wydania decyzji, już pod koniec minionego roku, o zamknięciu tej placówki. Odstępstwem od tej reguły mogło być tylko prowadzenie przez dane państwo - oprócz konsulatu honorowego - także ambasady w Jerozolimie. Nasza ambasada znajduje się w Tel Awiwie.

To potwierdza nasze wcześniejsze informacje, które przekazał nam były już polski konsul honorowy Zeev Baran. Dyplomata tłumaczył, że administracja państwa żydowskiego chce, by wszystkie ambasady znajdowały się w uznawanej przez nią za stolicę Jerozolimie, a nie jak było do tej pory właśnie w Tel Awiwie.

MSZ nie informuje na razie o potencjalnej przeprowadzce polskiej placówki.

Decyzję w sprawie zamknięcia Radosław Sikorski ogłosił w dzienniku urzędowym MSZ już w grudniu 2024 r. Placówka została zamknięta 15 stycznia.