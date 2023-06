19-letni Suleman Dawood, który zginął w implozji łodzi podwodnej, wziął na pokład Titana kostkę Rubika. Jak mówi w wywiadzie dla BBC jego matka, chciał pobić rekord świata. Moment ten miał rejestrować kamerą ojciec, który również stracił życie podczas feralnej wyprawy do Titanica.

Shahzada Dawood i jego 19-letni syn zginęli na pokładzie Titana / SHAHZAIB AKBER / PAP/EPA

Christine Dawood wraz z 17-letnią córką Aliną były na pokładzie statku Polar Prince podczas akcji poszukiwawczej zaginionej łodzi podwodnej.

W pierwszym wywiadzie po tragedii, udzielonym BBC przyznała, że planowała udać się z mężem w podróż do Titanica, ale ich wypad został odwołany z powodu wybuchu pandemii koronawirusa. Potem się wycofała, żeby ustąpić miejsca synowi.

19-latek, jego ojciec pakistański magnat Shahzada Dawood, właściciel OceanGate Stockton Rush, brytyjski miliarder Hamish Harding oraz francuski pilot Paul-Henry Nargeolet zginęli w wyniku implozji Titana.

Mówiąc o swoim synu, Christine Dawood powiedziała, że Suleman kochał kostkę Rubika, zawsze miał ją przy sobie, był w stanie ją ułożyć w czasie poniżej 20 sekund. Chciał pobić rekord i zrobić to w 12 sekund, do tego na głębokości 3700 metrów podczas wyprawy do leżącego na dnie Atlantyku Titanica, a następnie zgłosić swój wyczyn do Księgi Rekordów Guinnessa. Ojciec zabrał nawet na pokład Titana kamerę, by nagrać ten moment.