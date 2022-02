Trzynaście osób odniosło obrażenia, w tym trzy stosunkowo poważne, gdy w jednym z barów we wschodnim Londynie w sobotę po południu załamała się podłoga antresoli - informuje BBC. Służby ratunkowe musiały wyciągać spod zawalonej konstrukcji siedem osób.

Jak relacjonują media, podłoga antresoli, na której stały stoliki, załamała się i w ciągu kilku sekund runęła na stoliki znajdujące się poniżej, wskutek czego kilka osób tam siedzących zostało uwięzionych.

Przed przyjazdem służb ratunkowych bar Two More Years zdążyło samodzielnie opuścić ok. 50 osób. Poszkodowane osoby w większości miały drobne urazy, jak skaleczenia czy siniaki.

Do szpitali przewieziono cztery osoby, z których trzy mają stosunkowo poważne urazy, ale nie zagrażają one ich życiu.

Bar Two More Years znajduje się w gminie Hackney we wschodnim Londynie.