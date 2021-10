We wtorek uruchomiono w Austrii proekologiczny projekt – tzw. bilet klimatyczny (Klimaticket). To roczna karta sieciowa, ważna w transporcie publicznym na terenie całego kraju, której koszt to 1095 euro. Karta ma przede wszystkim „ułatwić dojeżdżającym pożegnanie z samochodami” – informuje „Kronen Zeitung”.

