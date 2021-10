Niedawno ukazała się debiutancka książka Michaela Sowy, inspirowana wydarzeniami sprzed ponad dwustu lat – "Tam, gdzie nie pada. Ballada o śląskim Teksasie". Cała śląska wieś postanowiła wyjechać za ocean w poszukiwaniu lepszego losu. Założona przez grupę Ślązaków w Teksasie miejscowość Panna Maria istnieje do dziś.

Okładka książki / Wydawnictwo Lira / Materiały prasowe

Akcja powieści zaczyna się w Płużnicy. "Na temat tego exodusu Ślązaków ze wsi Płużnica powstało wiele publikacji naukowych oraz kilka filmów dokumentalnych" - opowiada autor we wstępie do książki. "Połowa XIX wieku był to czas powszechnej emigracji, miliony Europejczyków przeprawiało się z biletem w jedną stronę przez ocean - za chlebem, wolnością i szczęściem. Płużniczanie przybyli do Teksasu w grudniu 1854 roku i w wigilię Bożego Narodzenia założyli tam pierwszą śląską osadę, którą nazwali Panna Maria"- wyjaśnia autor. Bożego Narodzenia nie mogli jednak celebrować jak należy. Nie było ani jedzenia, do jakiego byli przyzwyczajeni, ani choinek, ani śladu zimy. "To gdzie jest w końcu jest nasz dom?" - pyta jeden z bohaterów książki.

To zdanie jest kluczowe w mojej powieści. To pytanie zadaje sobie każdy emigrant - mówi w RMF FM Michael Sowa. Sam jestem emigrantem, 36 lat temu wyjechałem do Niemiec - opowiada. Czy to, co znaleźliśmy, to jest nasza ziemia obiecana? - dodaje autor.

W powieści obok bohaterów fikcyjnych, pojawiają się postaci historyczne. Ojciec Leopold Moczygemba istniał naprawdę. Bohaterowie książki Michaela Sowy porozumiewają się śląską gwarą, ale język jest przystępny dla czytelnika. Oto przykład: "witejcie i siednijcie sie (...) Jeszcze my nie pojedli, to ostaniecie na obiod". Dla tych, którzy mogą mieć kłopoty ze zrozumieniem, autor przygotował specjalny słowniczek.

Michael Sowa pochodzi z Opolszczyzny, od wielu lat mieszka w Niemczech. Jest doktorem fizyki, był pracownikiem naukowym CERN-u i politechniki w Akwizgranie, jest nauczycielem w Berlinie, a także pisarzem, tłumaczem literatury niemieckiej i polskiej. Ale jest także technikiem mechanikiem i ślusarzem. Książka "Tam, gdzie nie pada. Ballada o śląskim Teksasie" ukazała się nakładem wydawnictwa Lira.