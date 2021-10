Koncert kanadyjskiego wokalisty The Weeknd, zaplanowany na 7 listopada 2022 roku w Krakowie, został odwołany. Wokalista wydał oświadczenie, w którym zwrócił się do fanów. Przekazano też informację dotyczącą zwrotu biletów.

Wokalista The Weeknd / Xavier Collin / Avalon / PAP/Photoshot

The Weeknd wkrótce miał wyruszyć w trasę koncertową pt. "The After Hours Tour", promującą jego czwarty albumu studyjny. Jednym z miejsc, gdzie piosenkarz miał dać występ, była Tauron Arena w Krakowie. Niestety, cała trasa koncertowa, a tym samym koncert zaplanowany na 7 listopada 2022 roku, został odwołany.

Wokalista wydał krótkie oświadczenie, w którym zwrócił się do swoich fanów. Anulowanie występów Wytłumaczył to koniecznością przeorganizowania trasy koncertowej w taki sposób, aby była jeszcze bardziej spektakularna. Zainteresowanie występami artysty było tak duże, że piosenkarz zdecydował się na przeniesienie wydarzeń organizowanych w innych obiektach na stadiony.

Instagram Post

"Trasa koncertowa przesuwa się i rozpocznie się latem 2022. Ze względu na ograniczenia obiektów, jakimi są areny i zapotrzebowanie na organizację większej ilości koncertów, chcę zrobić dla Was coś większego i specjalnego, co wymaga organizacji koncertów na stadionach. Bilety na dotychczasowe imprezy należy zwrócić. Spodziewajcie się nowych dat"- poinformował The Weeknd.

Live Nation Polska, organizator koncertu, powiadomił, że wszystkie bilety zakupione na występ The Weeknd w Krakowie zostaną zwrócone. Bileterie, w których dokonano zakupu biletu, będą indywidualnie kontaktować się z klientami. W przypadku pojawienia się nowego wydarzenia konieczny będzie ponowny zakup biletów.

The Weeknd ogłasza... nową trasę koncertową

Kanadyjski artysta już ruszył do planowania nowej trasy koncertowej. Na jego profilach w mediach społecznościowych pojawiły się już pierwsze zapowiedzi nowego wydarzenia, które pokazują, że nowa trasa koncertowa pt. "After Hours: Til Dawn Stadium Tour" wystąpi nie tylko w Ameryce Północnej i w Europie, ale też na innych kontynentach.

W najbliższym czasie ogłoszone zostaną nowe daty występów wokalisty na całym świecie. Najprawdopodobniej na tej liście znajdzie się także Polska, ale nieznane są do tej pory szczegóły dotyczące miejsca oraz daty koncertu.