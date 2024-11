Zastosowanie art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego jest możliwe nie tylko w przypadku ataku militarnego, ale także w przypadku działań o charakterze hybrydowym - oświadczyła szefowa fińskiej dyplomacji Elina Valtonen na marginesie szczytu ministrów spraw zagranicznych państw UE w Brukseli.

Elina Valtonen / Jens Kalaene / PAP/DPA

Fińska polityk zasugerowała, że jeśli za uszkodzeniem podmorskich kabli telekomunikacyjnych na Bałtyku, wykrytym w poniedziałek, stoi "podmiot państwowy", to możliwe byłoby uruchomienie art. 5 NATO, dotyczącego zbiorowej obrony.

Jeśli jest tak, że za licznymi atakami stoi jeden podmiot państwowy, to jest to oczywiście kwestia polityki zagranicznej i bezpieczeństwa - argumentowała Valtonen. Podkreśliła, że sprawa ostatnich uszkodzeń kabli komunikacyjnych między Finlandią a Niemcami, a także między Litwą a Szwecją, przebiegających na dnie Bałtyku, jest badana i nie będzie na ten temat "spekulować". Nie jest tak, że jedynie atak militarny jest brany na poważnie. Jeśli jest to celowe działanie, to odbieramy to jako atak na wolne demokratyczne społeczeństwo - powiedziała. Przypomniała, że już latem na posiedzeniach NATO zdecydowano, że art. 5 można zastosować także w przypadku działań hybrydowych.

"Nikt nie wierzy, że te kable zostały przecięte przypadkowo"

Niemiecki minister obrony Boris Pistorius uznał uszkodzenie kabli na dnie Bałtyku za akt sabotażu. Nikt nie wierzy, że te kable zostały przecięte przypadkowo. Nie chcę też wierzyć w wersje, że to były kotwice, które przypadkowo spowodowały uszkodzenie kabli - powiedział Pistorius przed spotkaniem z ministrami obrony UE w Brukseli, cytowany przez Reuters.

Dlatego musimy stwierdzić, nie wiedząc dokładnie, od kogo pochodzi, że jest to działanie "hybrydowe". I musimy również założyć, nie wiedząc jeszcze, że jest to sabotaż - dodał.

Władze Finlandii i Niemiec wszczęły śledztwo w sprawie możliwego sabotażu. "Nasze bezpieczeństwo jest zagrożone nie tylko przez agresywną wojnę Rosji przeciwko Ukrainie, ale też przez wojnę hybrydową prowadzoną przez 'złośliwych aktorów'" - napisali przedstawiciele obu krajów w oświadczeniu, cytowanym przez AFP.

Uszkodzenie kabla zauważono w poniedziałek

W poniedziałek fiński dostawca sieci światłowodowych Cinia przekazał, że bałtycki kabel telekomunikacyjny między Helsinkami a niemieckim Rostockiem został uszkodzony.

Zakłócenia przesyłu zarejestrowano w poniedziałek nad ranem. Przyczyna awarii nie jest na razie znana.

Kabel został przerwany mniej więcej w połowie długości na odcinku biegnącym przez szwedzką strefę ekonomiczną, na wschód od południowych wybrzeży wyspy Olandia.

Kabel C-Lion 1 o długości ok. 1173 km, położony na dnie Bałtyku, został oddany do użytku w 2016 r. Łączy Europę Środkową z Finlandią, innymi krajami skandynawskimi oraz Azją.

Lokalne media przypominają, że kabel biegnie tą samą trasą co gazociąg Nord Stream.