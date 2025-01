Niewielkie, ale wyraźnie odczuwalne trzęsienie ziemi o magnitudzie 3,8 nawiedziło w poniedziałek północno-wschodnią część Stanów Zjednoczonych. Sejsmolodzy podkreślili, że wstrząsy na wybrzeżu Atlantyku "są niezwykłe, ale nie niespotykane". Ostrzeżono, że mogą się pojawić silniejsze trzęsienia ziemi.

Miejscowość York Harbor, w pobliżu której doszło do trzęsienia ziemi (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Do trzęsienia ziemi o magnitudzie 3,8 doszło w poniedziałek o godz. 10:22 czasu lokalnego, czyli o godz. 16:22 czasu polskiego. Z informacji amerykańskiej Narodowej Służby Pogodowej (USGS) wynika, że epicentrum znajdowało się 10 km na południowy-wschód od miejscowości York Harbor w stanie Maine na północno-wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, z kolei hipocentrum, czyli ognisko trzęsienia pod powierzchnią ziemi, było położone na głębokości 13,2 km.

Wstrząs był wyraźnie odczuwalny na terenie całej Nowej Anglii. To region znajdujący się właśnie w północno-wschodniej części kraju, a w jego skład wchodzą stany: Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island i Connecticut. Do bazy agencji USGS wpadło ponad 41 tys. (!) raportów dot. intensywności wstrząsów.

Raporty dot. intensywności wstrząsów po trzęsieniu ziemi o magnitudzie 3,8 w USA / USGS /

Z relacji świadków, cytowanych przez "New York Times", wynika, że wstrząsy trwały ok. 10 sekund. Agencja Zarządzania Kryzysowego w hrabstwie York potwierdziła, że drgania były odczuwalne na całym jej terytorium. Uspokojono, że nie ma zagrożenia dla lokalnej społeczności. Nie odnotowano żadnych szkód.

"Dzisiejsze trzęsienie ziemi o magnitudzie 3,8 w pobliżu Bar Harbor w stanie Main przypomina nam, że trzęsienia ziemi są niezwykłe, ale nie niespotykane na wybrzeżu Atlantyku" - przekazała we wpisie na platformie X agencja USGS.