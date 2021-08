Grace, która wcześniej uderzyła w Meksyk ulewnym deszczem słabnie - poinformowało amerykańskie Narodowe Centrum Huragan (NHC) w swoim najnowszym raporcie.

Huragan w Meksyku / Miguel Victoria / PAP/EPA

Grace znajdowała się w sobotę około 105 km na północny zachód od Ciudad De Mexico, z maksymalnymi ciągłymi wiatrami o prędkości 35 km/h , poinformowało NHC. Grace spowodowała powodzie i lawiny błotne w Meksyku, które zabiły co najmniej osiem osób.

Grace wiała maksymalnym stałym wiatrem o prędkości 201 km na godzinę, była huraganem kategorii 3 w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona, kiedy wczesnym rankiem uderzyła w wybrzeże w pobliżu kurortu Tecolutla w stanie Veracruz .



Zginęło osiem osób

Rząd stanowy poinformował, że zginęło osiem osób, w tym sześć z jednej rodziny. Wszystkie ofiary z wyjątkiem jednej zginęły w Xalapie, stolicy stanu, w tym młoda dziewczyna zabita przez lawinę błotną, która uderzyła w jej dom, podał rząd.



Dorosły mężczyzna został zabity przez zawalony dach w mieście Poza Rica, położonym dalej na północ , powiedział na konferencji prasowej gubernator Veracruz Cuitlahuac Garcia.



Odwołane loty

Międzynarodowe lotnisko w Meksyku poinformowało, że niektóre loty zostały odwołane z powodu huraganu. Krajowy zakład energetyczny Comision Federal de Electricidad (CFE) poinformował, że 565 000 użytkowników energii elektrycznej zostało dotkniętych awariami.



Grace szybko osłabła, gdy dotarła do terenów górskich w środkowym Meksyku, prędkość wiatru zmalała do 35 km/h. Według prognozy NHC Grace zrzuci od 15 do 30 cm deszczu nad wschodnim i środkowym Meksykiem do niedzieli, a w niektórych obszarach do 45 cm. Przypuszcza się, że obfite opady deszczu spowodują gwałtowne powodzie w miastach.



Wcześniej, w tym tygodniu, Grace uderzyła w karaibskie wybrzeże Meksyku, powalając drzewa i powodując przerwy w dostawie prądu dla prawie 700 000 osób, ale nie powodując ofiar śmiertelnych. Huragan również dotknął Jamajki i Haiti, wciąż zmagające się ze skutkami tragicznego trzęsienia ziemi.