Urzędnik Kremla skontaktował się z Niemcami: Atak w Lipsku nie będzie ostatnim

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Nieudany atak z użyciem dronów na lotnisko Leipzig/Halle w Niemczech miał być elementem rozszerzonej rosyjskiej kampanii sabotażowej wymierzonej w państwa NATO – informuje „The Wall Street Journal”, powołując się na zachodnich urzędników i źródła wywiadowcze. Według amerykańskiej gazety, po wydarzeniach w Lipsku urzędnik Kremla skontaktował się z Berlinem i zapowiedział, że ataków będzie więcej. Rząd RFN poważnie rozważał uruchomienie artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego.

Do zdarzenia doszło na początku sierpnia na lotnisku Leipzig/Halle we wschodnich Niemczech. Port należy do najważniejszych europejskich centrów transportu lotniczego, wykorzystywanych m.in. do przewozu pomocy wojskowej dla Ukrainy.

Jak podają niemieccy urzędnicy cytowani przez gazetę, trzy drony wyposażone w materiały wybuchowe miały zostać skierowane w stronę samolotów. Jeden z nich uderzył w transportowy samolot Antonow, lecz nie eksplodował. Drugi miał zderzyć się z inną maszyną, a trzeci wybuchł w pobliżu granicy lotniska.

Śledczy oceniają, że skuteczny atak mógł doprowadzić do dużych zniszczeń i ofiar.

Niemcy rozważały reakcję w ramach NATO

Współpracownicy kanclerza Niemiec Friedricha Merza mieli przekazać, że gdyby atak w Lipsku doprowadził do licznych ofiar, Berlin rozważałby odwołanie się do artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Artykuł ten stanowi, że zbrojna napaść na jednego członka NATO jest traktowana jako atak na wszystkich sojuszników. Został dotąd uruchomiony tylko raz – po zamachach terrorystycznych w USA 11 września 2001 roku. Reakcja sojuszu nie musi jednak oznaczać automatycznego użycia siły militarnej.

Rosja prowadzi wojnę przeciw Europie – nie tylko przeciw Ukrainie, ale również przeciw nam – mówił wcześniej Friedrich Merz, cytowany przez amerykański dziennik.

„Początek nowej fali” operacji

„The Wall Street Journal” twierdzi, że amerykańskie służby wywiadowcze uznały zdarzenie za jeden z pierwszych elementów nasilonej kampanii tajnych operacji i sabotażu przeciw państwom NATO. Według europejskich źródeł decyzja o zwiększeniu skali tych działań miała zapaść na najwyższym szczeblu władz Rosji.

„WSJ” powołuje się na informatorów zaznajomionych ze sprawą, którzy przekazali, że po nieudanym ataku w Lipsku, z władzami w Berlinie skontaktował się pośrednik z Kremla. Ostrzegł, że Lipsk nie będzie ostatnim atakiem.

Rosja ma być coraz bardziej sfrustrowana przebiegiem wojny w Ukrainie. Ukraińskie siły – wspierane przez europejskich sojuszników – skutecznie ograniczają rosyjskie postępy na froncie, a Kijów przeprowadza ataki na cele położone głęboko na terytorium Rosji.

Rosyjskie władze konsekwentnie odrzucają zarzuty o udział w akcjach sabotażowych na terenie Europy.

Dron z ładunkiem wybuchowym na niemieckim lotnisku. Trop prowadzi do GRU Dron wyposażony w materiały wybuchowe, znaleziony na początku sierpnia w pobliżu ukraińskiego samolotu transportowego na lotnisku Lipsk/Halle, nosił cechy urządzeń używanych przez rosyjski wywiad wojskowy GRU – podała stacja ABC News, powołując się…

Seria podejrzanych incydentów w Europie

Od sierpnia w kilku europejskich państwach odnotowano kolejne zdarzenia, które władze wiążą z sabotażem. Podpalono m.in. zakłady produkujące drony w Estonii i Polsce. Słowackie służby poinformowały o udaremnieniu planowanego podpalenia fabryki ukraińskich dronów.

Polska, Litwa i Bułgaria zgłaszały też ataki wymierzone w stacje systemu Starlink. Z kolei na Morzu Czarnym doszło do serii ataków dronowych na statki handlowe w pobliżu wód należących do Bułgarii i Rumunii – państw NATO.

Według zachodnich służb, opisane operacje ma prowadzić specjalna struktura rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, określana skrótem SSD. Jednostka miała powstać w 2023 roku z połączenia kilku rosyjskich grup prowadzących tajne działania za granicą.

Dziennik wskazuje, że niemieccy śledczy powiązali atak w Lipsku z jednym z wydziałów tej struktury. Drony miały być wyposażone w niemieckie karty 5G, które pozwalały na zdalne sterowanie przez internet. Komunikację miały prowadzić przez serwery wykorzystywane wcześniej przez GRU.

W sprawie zatrzymano także podejrzanych w Serbii. Tamtejsza prokuratura poinformowała o aresztowaniu siedmiu osób, którym zarzucono udział w grupie zajmującej się pozyskiwaniem i przechowywaniem materiałów wybuchowych oraz dronów, a następnie ich przerzutem do krajów Unii Europejskiej.