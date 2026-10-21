Urzędnik Kremla skontaktował się z Niemcami: Atak w Lipsku nie będzie ostatnim

Do zdarzenia doszło na początku sierpnia na lotnisku Leipzig/Halle we wschodnich Niemczech. Port należy do najważniejszych europejskich centrów transportu lotniczego, wykorzystywanych m.in. do przewozu pomocy wojskowej dla Ukrainy.
Jak podają niemieccy urzędnicy cytowani przez gazetę, trzy drony wyposażone w materiały wybuchowe miały zostać skierowane w stronę samolotów. Jeden z nich uderzył w transportowy samolot Antonow, lecz nie eksplodował. Drugi miał zderzyć się z inną maszyną, a trzeci wybuchł w pobliżu granicy lotniska.
Śledczy oceniają, że skuteczny atak mógł doprowadzić do dużych zniszczeń i ofiar.
Niemcy rozważały reakcję w ramach NATO
Współpracownicy kanclerza Niemiec Friedricha Merza mieli przekazać, że gdyby atak w Lipsku doprowadził do licznych ofiar, Berlin rozważałby odwołanie się do artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego.
Artykuł ten stanowi, że zbrojna napaść na jednego członka NATO jest traktowana jako atak na wszystkich sojuszników. Został dotąd uruchomiony tylko raz – po zamachach terrorystycznych w USA 11 września 2001 roku. Reakcja sojuszu nie musi jednak oznaczać automatycznego użycia siły militarnej.
Rosja prowadzi wojnę przeciw Europie – nie tylko przeciw Ukrainie, ale również przeciw nam – mówił wcześniej Friedrich Merz, cytowany przez amerykański dziennik.
„Początek nowej fali” operacji
„The Wall Street Journal” twierdzi, że amerykańskie służby wywiadowcze uznały zdarzenie za jeden z pierwszych elementów nasilonej kampanii tajnych operacji i sabotażu przeciw państwom NATO. Według europejskich źródeł decyzja o zwiększeniu skali tych działań miała zapaść na najwyższym szczeblu władz Rosji.
„WSJ” powołuje się na informatorów zaznajomionych ze sprawą, którzy przekazali, że po nieudanym ataku w Lipsku, z władzami w Berlinie skontaktował się pośrednik z Kremla. Ostrzegł, że Lipsk nie będzie ostatnim atakiem.
Rosja ma być coraz bardziej sfrustrowana przebiegiem wojny w Ukrainie. Ukraińskie siły – wspierane przez europejskich sojuszników – skutecznie ograniczają rosyjskie postępy na froncie, a Kijów przeprowadza ataki na cele położone głęboko na terytorium Rosji.
Rosyjskie władze konsekwentnie odrzucają zarzuty o udział w akcjach sabotażowych na terenie Europy.
Seria podejrzanych incydentów w Europie
Od sierpnia w kilku europejskich państwach odnotowano kolejne zdarzenia, które władze wiążą z sabotażem. Podpalono m.in. zakłady produkujące drony w Estonii i Polsce. Słowackie służby poinformowały o udaremnieniu planowanego podpalenia fabryki ukraińskich dronów.
Polska, Litwa i Bułgaria zgłaszały też ataki wymierzone w stacje systemu Starlink. Z kolei na Morzu Czarnym doszło do serii ataków dronowych na statki handlowe w pobliżu wód należących do Bułgarii i Rumunii – państw NATO.
Według zachodnich służb, opisane operacje ma prowadzić specjalna struktura rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, określana skrótem SSD. Jednostka miała powstać w 2023 roku z połączenia kilku rosyjskich grup prowadzących tajne działania za granicą.
Dziennik wskazuje, że niemieccy śledczy powiązali atak w Lipsku z jednym z wydziałów tej struktury. Drony miały być wyposażone w niemieckie karty 5G, które pozwalały na zdalne sterowanie przez internet. Komunikację miały prowadzić przez serwery wykorzystywane wcześniej przez GRU.
W sprawie zatrzymano także podejrzanych w Serbii. Tamtejsza prokuratura poinformowała o aresztowaniu siedmiu osób, którym zarzucono udział w grupie zajmującej się pozyskiwaniem i przechowywaniem materiałów wybuchowych oraz dronów, a następnie ich przerzutem do krajów Unii Europejskiej.