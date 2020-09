Policjanci z Rawicza w Wielkopolsce zatrzymali 45-latka, który ukradł szpitalny wózek do rozwożenia posiłków. Mężczyzna wyjaśnił, że miał mu on posłużyć przy... przeprowadzce.

Zdjęcie ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Biuro prasowe rawickiej policji podało, że wart 1,5 tys. zł wózek do rozwożenia posiłków skradziono sprzed szpitalnej kuchni.

Kilka dni później podczas nocnego patrolu funkcjonariusze zauważyli mężczyznę pchającego taki wózek. Mężczyzna oświadczył, że pożyczył go sobie i właśnie zamierza oddać. 45-latek od pewnego czasu mieszka w Rawiczu, wynajął mieszkanie. Wózek miał mu posłużyć do przewożenia przedmiotów, którymi wyposażał nowy lokal - podała policja.



Podczas prowadzonego postępowania policjanci udowodnili mężczyźnie również kradzież innych przedmiotów, część z nich udało im się odzyskać.



45-latek z gminy Miejska Górka już wcześniej wchodził w konflikt z prawem. Za włamanie i kradzież grozi mu do 10 lat więzienia. Rawiccy policjanci ustalają, czy nie ma na koncie jeszcze innych przestępstw.