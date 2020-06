Ponad 270 zarzutów dla złodzieja okradającego kościelne skarbonki. To mieszkaniec województwa śląskiego, który kradł w kościołach Śląska i Opolszczyzny.

Zatrzymany mężczyzna / Policja

Złodziej wpadł bezpośrednio po jednym z włamań. Policjanci znaleźli wtedy przy nim kilkaset złotych i narzędzia wykorzystywane do kradzieży w jednym z kościołów w rejonie Olesna na Opolszczyźnie.

Już wtedy podejrzewano, że to właśnie ten mężczyzna notorycznie może okradać kościelne skarbonki. Ostatecznie okazało się, że przez pół roku w 10 powiatach Śląska i Opolszczyzny ukradł on pieniądze ze skarbonek w 24 kościołach. To oznacza, że do niektórych kościołów wracał po kilka razy.

Włamań do świątyń mężczyźnie nie zarzucono, bo pieniądze kradł ze skarbonek w kościołach, które były otwarte dla wiernych.

50-latek przyznał się do wszystkiego. Grozi mu do 10 lat więzienia.