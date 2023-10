Karabinierzy poszukują Polki i Włocha, którzy uciekli po swoim weselu koło Frosinone we włoskim regionie Lacjum nie płacąc rachunku w restauracji, wynoszącego 8 tysięcy euro. Jak ustalono, małżonkowie polecieli do Niemiec. Nie wyklucza się, że stamtąd pojadą do Polski.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock O uciekającej młodej parze informują włoskie media. Małżonkowie zaraz po ślubie i eleganckim przyjęciu weselnym dla 70 osób wyruszyli w podróż poślubną. Po biesiadzie w lokalu pozostawili - zamiast miłych wspomnień - niezapłacony rachunek. Włoskie media podały, że mężczyzna to 40-letni właściciel małej firmy budowlanej z miejscowości Ferentino, a jego żona to 25-letnia Polka, mieszkająca od dłuższego czasu w Rzymie. Przed ślubem, po degustacji proponowanych dań wybrali w lokalu menu na wesele złożone z ryb. Z restauratorem para młoda ustaliła zasady uiszczenia rachunku, co miało nastąpić po przyjęciu. W wyznaczonym terminie właściciel lokalu czekał cały dzień. Dzwonił bezskutecznie, a gdy pojechał do domu pary, był on zamknięty. Sąsiedzi nie widzieli małżonków od dnia ich ślubu. Restaurator zawiadomił karabinierów. Ci zaś szybko ustalili, że Polka i Włoch razem z rodzicami pana młodego polecieli z rzymskiego lotniska do Niemiec. Poszukujący ich karabinierzy nie wykluczają, że następnym etapem może być Polska, gdzie mieszka rodzina żony. Zobacz również: Drakońskie kary. 10 tys. euro kary za przywiązanie psa przed sklepem

