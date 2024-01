Wartość tureckiej waluty względem dolara osiągnęła najniższy poziom w historii kraju. W Ankarze za jednego dolara zapłacimy teraz 30 lir - informuje portal Duvar.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Inwestycyjny bank JPMorgan skorygował swoją prognozę kursu dolara do liry na koniec roku 2024, z 34 do 36. Spowodowało to spadek wartości tureckiej waluty. Ekonomiści określają, że wartość 30 lir to "psychologiczny próg".

Turcja zamierza działać

Prezes Banku Centralnego Turcji Hafize Gaye Erkan oraz minister skarbu Mehmet Simsek przebywają w Nowym Jorku, gdzie spotkają się z ponad 200 przedstawicielami wyższego szczebla największych funduszy inwestycyjnych na świecie.





Kurs liry do dolara, stan na dzień 11.01.2024 / Google

Mianowani w ubiegłym roku przez prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana politycy będą starali się przywrócić zaufanie inwestorów, co miałoby pomóc w odbudowaniu mierzącej się z wysoką inflacją i spadkiem wartości waluty tureckiej gospodarki.

Wśród instytucji, które wezmą udział w spotkaniu, znalazły się firmy Blackrock, Vanguard, Fidelity, UBS, Morgan Stanley, JPMorgan, Goldman Sachs i PIMCO.

Raport Tureckiego Instytutu Statystycznego (TUIK) wskazał, że oficjalna roczna inflacja w kraju w 2023 roku wyniosła 64,8 proc. Niezależna grupa ekspertów skupiona w organizacji ENAG podała jednak, że w ubiegłym roku realna inflacja ukształtowała się na poziomie 127,2 proc.