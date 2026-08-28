Trzy armie na morzu. Nowe ćwiczenia wobec zagrożenia z Pjongjangu

RMF24

Wojska Korei Południowej, Japonii i Stanów Zjednoczonych przeprowadzą we wrześniu manewry „Freedom Edge”. Ćwiczenia mają wzmocnić współpracę obronną trzech państw wobec rosnącego zagrożenia ze strony Korei Północnej.

Jak poinformował w piątek Połączony Komitet Szefów Sztabów Republiki Korei, manewry zaplanowano w dniach 9-11 września. Odbędą się na wodach międzynarodowych, na południowy wschód od wyspy Jeju.

Dowództwo południowokoreańskiej armii zapewnia, że ćwiczenia wojskowe będą miały charakter obronny. Ich celem jest „sprawdzenie gotowości sprostania zwiększającemu się zagrożeniu ze strony Korei Północnej”.

Donald Trump zmienił zdanie?

Media zwracają uwagę, że zapowiedź manewrów pojawiła się krótko po deklaracji prezydenta USA Donalda Trumpa, który mówił o ograniczeniu części wspólnych ćwiczeń amerykańskich i południowokoreańskich wojsk. Jak argumentował, takie działania mogą wysyłać „niewłaściwy sygnał” Korei Północnej.

Amerykański przywódca wskazywał również na odmowę Seulu w sprawie wsparcia sił amerykańskich w wojnie z Iranem.

Agencja Reutera podała, że prezydent USA dąży do kolejnego spotkania z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem. Spotkał się z nim wcześniej dwukrotnie - w 2018 i 2019 roku.