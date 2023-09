Byli nierozłączni, spędzali ze sobą wiele godzin pracując na budowach. Pokłócili się o 2 mln euro wygrane na loterii "Gratta e vinci". Giovanni S. i Christian C. oskarżyli Ricardo G.T., 42-letniego glazurnika brazylijskiego pochodzenia o przywłaszczenie całej kwoty. W poniedziałek we włoskiej Weronie odbyła się rozprawa. Doszło do awantury, padały wulgaryzmy - opisuje wtorkowy "Corriere del Veneto".

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ricardo, Giovanni i Christian kupili 22 lutego 2021 r. cały pakiet kuponów popularnej zdrapki "Gratta e vinci" w trafice w Gardzie "po równo dzieląc się kosztami". Jeden z kuponów przyniósł im wygraną 2 mln euro. Nagrodę mieli podzielić na trzy "równe części".

Po wygranej spotkaliśmy się na obiedzie, aby zdecydować, co robić, ale Ricardo i jego żona odmówili nawet zrobienia wspólnego zdjęcia, uzasadniając to tym, że nienawidzą mediów społecznościowych - ujawniła na rozprawie żona Christiana C. Od razu wydało mi się to dziwne, niestety fakty potwierdziły, że miałam rację - dodała.



Sprawą zajmuje się sąd w Weronie po tym gdy Giovanni S., 50-latek z Brescii, i Christian C., 61-latek z Trentino, oskarżyli Ricardo G.T. o przywłaszczenie sobie nagrody z naruszeniem prawa.



W poniedziałek na sali sądowej odbyła się spokojna rozprawa, podczas której, oprócz stron, zeznawało trzech świadków: księgowy, jego żona i przyjaciel Christiana C.



Ale po zakończeniu ostatniego zeznania, gdy oskarżony Ricardo G.T. mijał Christiana C. i jego żonę, nagle wybuchła awantura.



Pani sędzio, oskarżony groził mojemu mężowi - oświadczyła głośno żona Christiana C. Oskarżony nazwał mnie mafioso i wykrzykiwał do mnie po brazylijsku inne rzeczy, których nie zrozumiałem... - mówił Christian C.



Te słowa skłoniły sędzię Sabrinę Miceli do zażądania natychmiastowego powrotu na salę sądową stron oraz prokuratora. Christiana C. złożył oficjalną skargę na Ricardo G.T.