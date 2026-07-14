Trump wycofał się z 20-proc. opłat. Ma nowy pomysł na cieśninę Ormuz

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Prezydent USA Donald Trump we wtorek zapowiedział, że kraje Zatoki Perskiej zawrą z Amerykanami umowy handlowe i inwestycyjne, które zastąpią opłaty tranzytowe za przepływanie statków przez cieśninę Ormuz w wysokości 20 proc. wartości ładunku. Wprowadzenie opłat tranzytowych zapowiedział wczoraj.

„Ropa płynie jak nigdy dotąd dzięki niezwykłej potędze sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych” - napisał we wtorek Donald Trump w swoim serwisie Truth Social. Dodał, że cieśnina Ormuz „jest otwarta dla WSZYSTKICH statków z wyjątkiem Iranu - a to z powodu jego kłamliwego, brutalnego i nikczemnego przywództwa, które prowadzi ten kraj ku CAŁKOWITEMU ZNISZCZENIU”.

Podkreślił, że USA wprowadziły „PEŁNĄ blokadę, ale wyłącznie wobec statków przypływających do irańskich portów lub z nich wypływających, bądź przewożących cokolwiek związanego z irańskim ładunkiem”.

Trump zmienia zdanie

Wznowienie blokady Trump ogłosił w poniedziałek w reakcji na irańskie ataki na statki przepływające przez cieśninę Ormuz. CENTCOM, Dowództwo Centralne USA, podało, że siły USA na Bliskim Wschodzie rozpoczną jej egzekwowanie od godz. 22 czasu polskiego we wtorek.

W poniedziałek Trump zapowiedział też wprowadzenie przez USA opłat za ochronę cieśniny. Trump zadeklarował, że będzie pobierał opłaty jako rekompensatę za obecność wojska w wysokości 20 proc. wartości ładunków statków.

Dobę później zmienił zdanie. We wtorkowym wpisie poinformował, że po rozmowach z przywódcami Bliskiego Wschodu postanowił „zastąpić 20-procentową opłatę zwrotu kosztów na rzecz Stanów Zjednoczonych umowami handlowymi i inwestycyjnymi, które różne państwa Zatoki będą zawierać z USA”.

„Inwestycje te będą OGROMNE, a jednocześnie wyjątkowo korzystne dla tych państw i ich przyszłości” - przekonywał.

„Ameryka znowu WYGRYWA - wygrywa jak nigdy dotąd. Czasy, w których Iran zabijał setki tysięcy ludzi, w tym 52 tys. protestujących, DOBIEGŁY KOŃCA i, co najważniejsze, IRAN NIGDY NIE BĘDZIE POSIADAŁ BRONI JĄDROWEJ!” - napisał w swoim stylu Trump przed spotkaniem w Białym Domu z nowym premierem Iraku Alim az-Zaidim.

Rubio i Vance mieli inne zdanie

Jak zauważył „New York Times”, Trump przedstawił pomysł 20-procentowych opłat, choć jego najbliżsi współpracownicy, w tym wiceprezydent J.D. Vance i sekretarz stanu Marco Rubio, przez wiele miesięcy publicznie deklarowali, że administracja sprzeciwia się wszelkim opłatom pobieranym na międzynarodowych drogach wodnych. Rubio stwierdził nawet, że takie opłaty naruszałyby prawo międzynarodowe.

Trump wysunął też pomysł, aby sojusznicy z państw Zatoki Perskiej zwracali USA koszty zapewniania im ochrony. Obecnie jednak wydaje się, że również z tej propozycji się wycofano - zaznaczył dziennik.

Kolejna niespokojna noc na Bliskim Wschodzie

Nocą z poniedziałku na wtorek siły amerykańskie przeprowadziły trzecią z rzędu serię ataków na cele w Iranie. Prezydent USA w wywiadzie radiowym z konserwatywnym publicystą Hugh Hewittem zapowiedział, że „uderzy mocno” i w poniedziałek i w kolejne dni. Portal Axios podał, że kampania uderzeń planowana jest na wiele dni.