Trump pochwalił się, że chciał zmienić nazwę Atlantyku, ale myśli też o Pacyfiku

RMF24

Donald Trump przekazał, że rozmawiał z szefem Google Sundarem Pichaiem o ewentualnej zmianie nazwy Oceanu Atlantyckiego. Według relacji prezydenta USA, Pichai miał odmówić, wskazując na międzynarodowy charakter akwenu.

Trump poruszył ten temat podczas środowego wiecu w Karolinie Południowej. Przekonywał, że po zmianach nazw Zatoki Meksykańskiej i jeziora Ontario przyszedł czas na kolejne geograficzne „przemianowania”.

Mamy jezioro i mamy zatokę, teraz potrzebujemy rzeki i oceanu – mówił, dodając, że „przecież nie może zmienić nazwy rzeki Missisipi”. O rany, nie zrobiłbym tego - stwierdził, dodając: No więc szukaliśmy innej rzeki, a to musi być duża rzeka, lubię duże rzeczy.

Ponieważ stosownej rzeki nie udało się znaleźć Trumpowi, jego uwaga skierowała się na oceany.

Mamy do wyboru tylko dwa, Atlantyk i Pacyfik. Nie nazwę żadnego innego oceanu „Oceanem Trumpa”, tylko te dwa. Zdecydowaliśmy się na Atlantyk, więc dzwonię do szefa Google, który tak wspaniale zareagował na zmiany nazwy zatoki (Meksykańskiej) i jeziora (Ontario) i mówię: Sundar, myślę o Oceanie Atlantyckim, dasz radę? - relacjonował prezydent USA.

Odpowiedź Google i Pacyfik ma kłopoty

„Nie, nie, nie. Tym razem tego nie zrobię. Oceany to co innego, opływają wiele innych krajów” - miał tłumaczyć Sundar Pichai, według relacji Trumpa, który stwierdził: Dobra, zatrzymajmy już ten Ocean Atlantycki. Pacyfik natomiast, nazwiemy Oceanem Amerykańskim, ciekawe czy to się spodoba Europejczykom - zastanawiał się na wiecu przywódca Stanów Zjednoczonych, zapominając prawdopodobnie, że Ocean Spokojny akurat nie opływa żadnego z krajów Europy.

Google nie potwierdziło informacji o rozmowie Trumpa z Pichaiem.

Prywatne przedsiębiorstwa oferujące mapy internetowe, w tym Google, zazwyczaj dostosowywały oznaczenia widoczne dla użytkowników w USA do wcześniejszych decyzji administracji Trumpa dotyczących nazw obiektów geograficznych - w tym Zatoki Meksykańskiej, przemianowanej na Zatokę Amerykańską i Jeziora Ontario, którego nazwę zmieniono (dla amerykańskich użytkowników) na Jezioro Ameryka.