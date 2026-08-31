Zmiana nazwy Jeziora Ontario. Jaka obowiązuje w Polsce?

RMF24

Decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa o zmianie nazwy Jeziora Ontario na Jezioro Ameryka wywołała międzynarodowe kontrowersje. Mimo że Google już wprowadził nową nazwę w swoich amerykańskich aplikacjach, polskie instytucje pozostają nieugięte. „Obowiązującą polską nazwą jest nadal Jezioro Ontario” – podkreśla Justyna Kacprzak z Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP.

W czwartek prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze, na mocy którego Jezioro Ontario oficjalnie zmienia nazwę na Jezioro Ameryka. To kolejny element trwającego sporu handlowego między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą. Nowa nazwa została już wdrożona przez Google w amerykańskich wersjach swoich aplikacji.

Google, powołując się na federalną bazę danych U.S. Geographic Names Information System (GNIS), wprowadził zmianę zgodnie z dekretem Trumpa. GNIS to oficjalny rejestr ponad dwóch milionów obiektów geograficznych i kulturowych w USA, który wyznacza standardy nazewnictwa dla amerykańskich map i systemów informacyjnych.

Polska nie uznaje zmiany. „To nie jest dla nas wiążące”

Mimo zamieszania wokół nowej nazwy, polskie instytucje pozostają przy dotychczasowym nazewnictwie. Obowiązującą polską nazwą jest nadal Jezioro Ontario – zaznacza sekretarz Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP, Justyna Kacprzak, w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Dodała również, że „w Polsce nie należy kierować się nazewnictwem stosowanym na mapach Google. To nie jest dla nas wiążące”.

Komisja, która odpowiada za ustalanie polskich nazw obiektów geograficznych poza granicami kraju, nie podjęła jeszcze decyzji w sprawie ewentualnej zmiany nazwy. Nie wiem, czy będzie to przedmiotem najbliższego posiedzenia planowanego na przełom września i października – powiedziała Kacprzak. Ostateczna decyzja należy do przewodniczącego Komisji, Macieja Zycha, który ustala porządek obrad.

Precedens z Zatoką Meksykańską

To nie pierwszy raz, gdy administracja Donalda Trumpa decyduje się na zmianę nazw geograficznych o międzynarodowym znaczeniu. Na początku 2025 roku prezydent USA przemianował Zatokę Meksykańską na Zatokę Amerykańską. W odpowiedzi Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP wydała oficjalne stanowisko, w którym podkreślono, że „Zatoka Meksykańska jest obiektem transgranicznym, a zmiana nazwy stosowanej w Stanach Zjednoczonych nie ma wpływu na nazwy stosowane w innych państwach leżących nad tą zatoką (Meksyk, Kuba)”.

Komisja zwróciła również uwagę na międzynarodowe standardy nazewnictwa, wskazując, że „zmiana nazwy Zatoki Meksykańskiej w IHO wymagałaby zgody Meksyku i Kuby”. W praktyce oznacza to, że decyzje jednego państwa nie są automatycznie wiążące dla reszty świata. W związku z tym, w Polsce obowiązuje nazwa Zatoka Meksykańska.

W przypadku Jeziora Ontario sytuacja jest podobna. Akwen ten jest obiektem transgranicznym, leżącym zarówno w Kanadzie, jak i Stanach Zjednoczonych. Justyna Kacprzak nie wyklucza, że Komisja może kierować się podobnymi przesłankami jak w przypadku Zatoki Meksykańskiej. Jak zaznaczyła, trzeba jednak poczekać na posiedzenie Komisji.

Polska Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP działa przy Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii. W jej skład wchodzą lingwiści, geografowie, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz kartografowie wojskowi. To właśnie ta instytucja decyduje o oficjalnych polskich nazwach obiektów geograficznych na całym świecie.

Jezioro Ontario to jedno z pięciu Wielkich Jezior Ameryki Północnej. Nazwa „Ontario” pochodzi z języka Indian Huron i oznacza „wielkie jezioro”. Nadano ją już w XVII wieku, a dopiero dwa stulecia później nazwę tę przejęła kanadyjska prowincja Ontario. W Stanach Zjednoczonych istnieje również kilka miejscowości o tej nazwie.