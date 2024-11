Donald Trump ogłosił, że zamierza nominować znanego krytyka polityki lockdownów Jaya Bhattacharyę na nowego szefa Narodowych Instytutów Zdrowia (NIH), największej na świecie państwowej agencji badań biomedycznych. Prezydent elekt USA ogłosił też nazwiska m.in. nowego głównego doradcy ds. gospodarczych.

Donald Trump / Shutterstock

W wydanym oświadczeniu Trump zapowiedział, że Bhattacharya wraz z wybranym przez niego potencjalnym sekretarzem zdrowia Robertem F. Kennedym Jr. "przywróci NIH do złotego standardu badań medycznych". Bhattacharya to lekarz i ekonomista z Uniwersytetu Stanformad, który zasłynął w czasie pandemii Covid-19 jako jeden z głównych krytyków polityki lockdownów oraz innych działań doradcy Trumpa dr. Anthony'ego Fauciego w środowisku medycznym.

W administracji znajdzie się krytyk obowiązkowych szczepień

Jest to kolejna nominacja dla prominentnego przeciwnika prowadzonej wówczas przez administrację Trumpa polityki. Wcześniej Trump wybrał krytyka obowiązkowych szczepień na Covid-19 Marty'ego Makary'ego na szefa Agencji Żywności i Leków (FDA) oraz byłego kongresmena i lekarza Dave'a Weldona - który wyrażał sceptycyzm co do bezpieczeństwa szczepionek - na szefa Centrów Kontroli Chorób (CDC). Wybrany przez Trumpa Kennedy jr. na szefa resortu zdrowia również znany jest z działalności w ruchu antyszczepionkowym.

Biznesmen wiceszefem resortu zdrowia

We wtorek Trump ogłosił również, że zastępcą Kennedy'ego ma zostać Jim O'Neill, bliski współpracownik prawicowego miliardera Petera Thiela. Wbrew poglądom Kennedy'ego, który krytykował FDA za zbyt swobodne dopuszczanie groźnych, według niego, leków i substancji, O'Neill, mający związki z przemysłem farmaceutycznym, był zwolennikiem bardziej liberalnego podejścia do zatwierdzania leków.

Wśród nominowanych zwolennik agresywnej polityki handlowej wobec Chin

Obok nominacji w polityce zdrowotnej, Trump ogłosił też nazwisko przyszłego dyrektora Narodowej Rady Gospodarczej, głównego ciała doradzającego prezydentowi w sprawach ekonomicznych. Zostanie nim były doradca Trumpa Kevin Hassett, ekonomista, który był jednym z architektów przyjętych za jego kadencji obniżek podatków.



Prezydent elekt potwierdził również, że przedstawicielem USA ds. handlu (USTR) zostanie Jamieson Greer, zwolennik agresywnej polityki handlowej wobec Chin, który podczas pierwszej prezydentury Trumpa odpowiedzialny był za opracowanie ceł nałożonych na produkty z Chin.



Wśród ogłoszonych nominacji Trump zapowiedział również zgłoszenie kandydatury finansisty i jednego ze sponsorów swojej kampanii wyborczej Johna Phelana na stanowisko sekretarza ds. marynarki wojennej. Jest to najwyższe cywilne stanowisko w Pentagonie nadzorujące ten rodzaj sił zbrojnych. Już wcześniej Trump zapowiedział, że jego zwierzchnikiem i szefem resortu obrony ma zostać weteran i prezenter telewizji Fox News Pete Hegseth.