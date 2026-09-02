Trump o spotkaniu z Putinem: Gdy Rosja i Ukraina będą gotowe

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Donald Trump zadeklarował, że chce ponownie spotkać się z Władimirem Putinem, ale dopiero w momencie, gdy Rosja i Ukraina będą gotowe do zawarcia porozumienia pokojowego. Prezydent USA ocenił, że rozmowy mogą przyspieszyć w najbliższym czasie.

Donald Trump trzymający zdjęcie siebie samego na spotkaniu z Władimirem Putinem na Alasce (fot. CHIP SOMODEVILLA/Getty AFP)

Donald Trump trzymający zdjęcie siebie samego na spotkaniu z Władimirem Putinem na Alasce (fot. CHIP SOMODEVILLA/Getty AFP) / East News

Trump został w środę zapytany o to, czy liczy na kolejny szczyt z rosyjskim przywódcą.

On by to zrobił. Ja tego chcę, ale chcę to zrobić, kiedy będziemy gotowi, by zawrzeć układ pokojowy – powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych.

Dodał, że zależy mu na dobrych relacjach zarówno z Rosją, jak i Ukrainą. W jego ocenie byłoby to korzystne dla biznesu. Wskazał przy tym, że Rosja ma „świetne i bardzo cenne ziemie”.

Trump ocenił, że istotną przeszkodą na drodze do porozumienia pozostaje osobista niechęć między Władimirem Putinem a prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Mimo to amerykański przywódca ocenił, że w negocjacjach pojawił się „nowy impuls energii”, a ewentualne porozumienie pokojowe może być blisko.

Kreml przekazał wcześniej, że przywódcy USA, Rosji i Chin mogliby spotkać się podczas listopadowego szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w chińskim Shenzhen. Biały Dom nie potwierdził dotąd tych informacji.

Z podobnym optymizmem Donald Trump odniósł się do kwestii zakończenia konfliktu z Iranem, oceniając, że porozumienie może nastąpić „wkrótce”.