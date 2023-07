Były prezydent Donald Trump ostro skrytykował decyzję prezydenta Joe Bidena, by wysłać Ukrainie amunicję kasetową. Jak stwierdził, jest to ruch "dalej wciągający nas w trzecią wojnę światową". Wezwał do natychmiastowego zakończenia wojny i "skupienia się na żywotnych interesach Ameryki".

Donald Trump / MICHAEL REYNOLDS / PAP/EPA Joe Biden nie powinien wciągać nas dalej w stronę trzeciej wojny światowej poprzez wysyłanie amunicji kasetowej Ukrainie - powinien starać się ZAKOŃCZYĆ tę wojnę i powstrzymać tę okropną śmierć i destrukcję powodowaną przez niekompetentną administrację - zaznaczył Trump w wydanym oświadczeniu. Czołowy kandydat Republikanów na prezydenta stwierdził też, że słowa Bidena o tym, że decyzja jest reakcją na kurczące się zapasy amunicji, to dowód na to, że polityka USA wobec Ukrainy osłabia Amerykę i tylko uwydatnia konieczność zakończenia wojny. Choć Biden powiedział w wywiadzie dla CNN, że amunicja kończy się Ukraińcom, Trump potraktował jego wypowiedź jako przyznanie się do braków amunicji na własne potrzeby.



Musimy powstrzymać to szaleństwo, natychmiast zakończyć przelew krwi na Ukrainie i powrócić do skupienia się na żywotnych interesach Ameryki - oznajmił. Zobacz również: Trump: Ukraina musiałaby dokonać ustępstw terytorialnych za cenę pokoju