14-letnia dziewczyna zginęła w wypadku kolejki w wesołym miasteczku Tivoli Friheden w duńskim Aarhus. 13-letni chłopiec został ranny - poinformowała policja Jutlandii Wschodniej.

Wesołe miasteczko Tivoli Friheden w duńskim Aarhus / Mikkel Berg Pedersen / PAP/EPA

Jak relacjonowali świadkowie gazecie "B.T.", w pewnym momencie odczepiła się część tylnych siedzeń pojazdu. Kilka zaklinowanych osób zostało uwolnionych przez służby ratunkowe.

Trwa policyjne dochodzenie. Na razie nie są znane przyczyny wypadku.

Kolejka górska Cobra rozpędza się do 70 km na godzinę na wysokości 25 metrów i uchodzi za jedną z największych atrakcji lunaparku.



Do podobnego wypadku tej samej kolejki doszło w 2008 roku, gdy ranne zostały cztery osoby.



Wesołe miasteczko w Aarhus zostało zamknięte. Policja zaapelowała do gości o niepublikowanie w mediach społecznościowych zdjęć i filmów z wypadku.