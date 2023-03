Dwie osoby zginęły w wyniku zderzenia dwóch samolotów we Włoszech. Do tragedii doszło niedaleko Rzymu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Tragedia w miejscowości Guidonia Montecelio, niedaleko Rzymu. Jak informują włoskie media, zderzyły się tam dwa wojskowe samoloty służące do celów szkoleniowych Siai Marchetti 208. Do zdarzenia doszło ok. godz. 11:00.