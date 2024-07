Lodówka z kostkarką to doskonałe połączenie, które pozwala cieszyć się schłodzonymi napojami przez cały rok, o każdej porze. Nie musisz już mrozić lodu w korytkach. Sprawdź, które modele lodówek z kostkarkami polecamy.

Lodówka side by side Hisense RQ760N4SBFE MD

Lodówka Hisense RQ760N4SBFE MD to zaawansowane urządzenie typu Side by Side, które oferuje funkcjonalność i nowoczesny design, idealnie wpasowując się w każdą kuchnię. Czarna, lakierowana stal nadaje jej elegancki wygląd, a potrójna strefa chłodzenia umożliwia optymalne przechowywanie różnorodnych produktów spożywczych. Technologia Total No Frost skutecznie eliminuje problem szronu, dzięki równomiernemu rozprowadzaniu chłodnego powietrza w całej lodówce i zamrażarce, co znacząco ułatwia konserwację urządzenia. Lodówka Hisense RQ760N4SBFE MD wyposażona jest w intuicyjny wyświetlacz LED, który ułatwia sterowanie temperaturą i trybami chłodzenia. Dodatkową zaletą jest możliwość komunikacji przez Wi-Fi, co pozwala na zdalne zarządzanie ustawieniami urządzenia za pomocą aplikacji mobilnej ConnectLife. Urządzenie posiada także funkcję alarmu dźwiękowego, który informuje o pozostawionych otwartych drzwiach.

Lodówka side by side Hisense RS818N4TFE

Lodówka Hisense RS818N4TFE to model Side by Side o wysokości 179 cm, który łączy elegancję z nowoczesnymi technologiami chłodzenia. Czarna kolorystyka i stalowe wykończenia nadają jej luksusowy wygląd, idealnie komponujący się z nowoczesnymi wnętrzami. Urządzenie wyposażone jest w funkcję Total No Frost, co oznacza, że nie musisz martwić się o uciążliwe rozmrażanie - zimne powietrze jest równomiernie rozprowadzane, zapobiegając tworzeniu się lodu i szronu. Dzięki dużej pojemności 632 litrów, Hisense RS818N4TFE zapewnia wystarczająco dużo miejsca do przechowywania żywności nawet dla dużej rodziny. W części chłodzącej o pojemności 417 litrów oraz zamrażarce mieszczącej 215 litrów, znajdziesz specjalne półki na butelki, pojemniki na warzywa i owoce oraz liczne półki i szuflady, które ułatwiają organizację przestrzeni.

Lodówka side by side Samsung RS65DG5403B1EO

Lodówka Samsung RS65DG5403B1EO to nowoczesne urządzenie typu Side by Side, które łączy zaawansowaną technologię z eleganckim, grafitowym wykończeniem. Jej design z pewnością doda prestiżu każdej kuchni, a jednocześnie oferuje wiele praktycznych funkcji, które ułatwiają codzienne użytkowanie. Lodówka posiada pojemność 647 litrów, z czego 417 litrów przeznaczone jest na część chłodzącą, a 230 litrów na zamrażarkę. Dzięki technologii Twin Cooling Plus, lodówka utrzymuje optymalną wilgotność i temperaturę w obu komorach, co pomaga zachować świeżość przechowywanych produktów na dłużej. Model ten wyposażony jest w kostkarkę oraz dystrybutor wody, co jest nieocenionym udogodnieniem podczas upalnych dni. System No Frost zapobiega gromadzeniu się szronu i lodu, eliminując potrzebę ręcznego rozmrażania. Dzięki funkcji szybkiego chłodzenia i zamrażania, możesz błyskawicznie schłodzić napoje lub zamrozić dużą ilość żywności po zakupach.

Lodówka Haier HSR5918DIPB

Lodówka Haier HSR5918DIPB to nowoczesne urządzenie typu Side by Side, które z pewnością przyciągnie uwagę swoim eleganckim, czarnym wykończeniem. Model ten oferuje wiele zaawansowanych funkcji, które sprawiają, że przechowywanie żywności staje się prostsze i bardziej efektywne. Posiada pojemność 528 litrów, co czyni ją idealnym wyborem dla dużych rodzin. Chłodziarka o pojemności 347 litrów oraz zamrażarka o pojemności 181 litrów zapewniają dużo miejsca na wszelkiego rodzaju produkty spożywcze. Sterowanie lodówką Haier HSR5918DIPB odbywa się za pomocą intuicyjnego wyświetlacza LED, który umożliwia łatwe ustawienie temperatury i kontrolę nad wszystkimi funkcjami urządzenia.

Lodówka LG side by side GSXV90MCAE

Lodówka LG GSXV90MCAE to wyjątkowy model typu Side by Side, który wyróżnia się nie tylko eleganckim, matowym, czarnym wykończeniem, ale również zaawansowaną funkcjonalnością. Model ten wyposażony jest w technologię InstaView™, która umożliwia podgląd zawartości lodówki bez konieczności otwierania drzwi. Wystarczy dwa razy zapukać w szybę, a jej wnętrze stanie się widoczne. Dzięki temu możesz łatwo zobaczyć, co jest w środku, bez utraty chłodu i energii. Lodówka posiada dużą pojemność 635 litrów, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla dużych rodzin. Wnętrze urządzenia jest podzielone na 416 litrów w części chłodzącej oraz 219 litrów w zamrażarce. Technologia Total No Frost zapobiega powstawaniu szronu i lodu, co eliminuje konieczność ręcznego rozmrażania. Wbudowany dystrybutor wody oraz kostkarka są niezwykle wygodne, zwłaszcza podczas gorących dni, umożliwiając szybki dostęp do schłodzonej wody i lodu.

