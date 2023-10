Nie wiem, w jakich warunkach są przetrzymywane. Wiem jednak, że sytuacja jest coraz gorsza - dodaje.

Staram się być spokojny. Chcę wierzyć, że jest jakiś kontakt dyplomatyczny, negocjacje. Nic jednak nie wiem - i to jest najgorsze - podkreśla Asher.

Pożegnanie na Whatsappie

Mieszkający w pobliżu Tel Awiwu Ido Dan zastanawia się, jaki los spotkał pięcioro jego krewnych. Rodzina mieszkała w kibucu, który został zaatakowany przez Hamas. O tym, co się dzieje, Dana informowała przez komunikator Whatsapp jego kuzynka Hadas.

Pożegnała się. Wysłała serce i napisała: "Kocham was wszystkich. Nie jestem pewna czy uda nam się to przeżyć" - odczytuje wiadomość mężczyzna.

Żyjąca w kibucu rodzina mężczyzny w sobotę rano uciekła do schronu, słysząc alarm ostrzegający przed ostrzałem rakietowym. W relacjach na komunikatorze Hadas opisywała, że wszędzie słychać strzały i krzyki w języku arabskim.

"Dzieje się tu coś strasznego. To jak Holokaust. Wszystkich zabijają" - pisała kobieta. Potem kontakt z nią się urwał. Hadas przeżyła. Terroryści uprowadzili jednak dwoje jej kilkunastoletnich dzieci, jej byłego męża, siostrzenicę i 80-letnią matkę.

Proszę, uwolnijcie ich. Niewola to nie jest miejsce dla dzieci, to nie jest miejsce dla starszej osoby - apeluje Ido Dan.

Według ostatnich informacji liczba ofiar śmiertelnych ataku Hamasu na Izrael wzrosła do 900. Co najmniej 2600 osób zostało rannych. Ministerstwo Zdrowia Gazy poinformowało, że w izraelskich nalotach zginęło już co najmniej 687 Palestyńczyków, a 3726 zostało rannych.