„Tektoniczny wstrząs” i samokrytyka. Kanclerz Merz bije na alarm po wyborach

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Są przecieki z wewnętrznego spotkania kierownictwa CDU po sromotnej porażce z Alternatywą dla Niemiec w wyborach do landtagu Saksonii-Anhalt. Jak informuje dziennik „Bild”, kanclerz Friedrich Merz miał mówić o „tektonicznym wstrząsie” i „dramatycznej porażce” CDU.

Na spotkaniu zarządu CDU - zgodnie z relacją „Bilda” - Merz mówił o zarysowującej się perspektywie „radykalnie prawicowego rządu” w Saksonii-Anhalt.

Mamy silną konstytucję, mamy wszystkie instrumenty, by bronić konstytucji przed radykalnie prawicowym rządem landowym, ale mamy do czynienia z tektonicznym wstrząsem naszego systemu partyjnego - powiedział kanclerz, cytowany przez niemiecki tabloid.

Według Merza celem AfD ma być „całkowite zniszczenie CDU”. Lider chadeków ponownie wykluczył jakąkolwiek współpracę z tym ugrupowaniem.

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„Rządowi nie udało się znaleźć emocjonalnego dostępu do ludzi”

Kanclerz miał też stwierdzić, że wynik w Saksonii-Anhalt „wstrząsa CDU aż po same fundamenty”, a rząd i on sam „nie mogą tak po prostu przejść nad tym do porządku dziennego”. W ocenie Merza CDU miała „dramatycznie przegrać” wybory.

Jak relacjonuje dalej „Bild”, kanclerz zdobył się na samokrytykę. Jak miał stwierdzić, rządowi „nie udało się znaleźć emocjonalnego dostępu do ludzi”.

Następnie Merz miał zaapelować o jedność. Poradzimy sobie z tym tylko wtedy, gdy będziemy otwarcie rozmawiać o problemach w gronie kierownictwa – powiedział. Jak dodał, każdy z członków chadecji powinien mieć świadomość, że „publicznymi wypowiedziami wymierzonymi w partię” szkodzi CDU.

Weidel idzie za ciosem

Z kolei współprzewodnicząca prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec (AfD) Alice Weidel powiedziała w poniedziałek, że w kolejnych niemieckich wyborach federalnych jej partia celuje w uzyskanie 40 proc.

Moim deklarowanym celem jest znaczące zwiększenie tej przewagi w bardzo krótkim czasie i osiągnięcie co najmniej 40 proc. poparcia w następnych wyborach federalnych – powiedziała Weidel.

W niedzielę, po ogłoszeniu wyników w Saksonii-Anhalcie, Weidel stwierdziła, że spodziewa się przedterminowych wyborów do Bundestagu i że Friedrich Merz zostanie zastąpiony na stanowisku kanclerza jeszcze przed Bożym Narodzeniem.

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Kuszenie deputowanych

AfD wygrało wybory w Saksonii-Anhalt, uzyskując 43,8 proc. głosów. Drugie miejsce zdobyła CDU kanclerza Niemiec Friedricha Merza – z wynikiem 17,2 proc. Niemiecka prasa, komentując wybory, pisze o „demokracji w punkcie zwrotnym”, „politycznym trzęsieniu ziemi” oraz „ostatnim ostrzeżeniu” dla Merza.

AfD nie będzie miała w parlamencie Saksonii-Anhalt większości mandatów, ale będzie dążyła do utworzenia rządu, próbując przeciągnąć na swoją stronę pojedynczych deputowanych z innych ugrupowań. Gdyby się jej to udało, wówczas po raz pierwszy w swojej historii stworzyłaby rząd na poziomie kraju związkowego.

Skrajna prawica i skrajna lewica ramię w ramię?

Za możliwą uznaje się współpracę AfD ze skrajnie lewicowym BSW, które przekroczyło próg pięciu procent i w Magdeburgu będzie miało pięciu deputowanych. Główny kandydat BSW w Saksonii-Anhalcie Thomas Schulze ogłosił w poniedziałek, że jest otwarty do rozmów z każdą ze stron i nie dołączy do izolowania AfD. Dla mnie AfD to partia, na którą głosowało 44 proc. ludzi tutaj. Muszę to brać pod uwagę, taka jest demokracja - stwierdził.

AfD prowadzi w sondażach w ogólnokrajowych badaniach w Niemczech. We wrześniowym sondażu instytutu Insa partia uzyskała 28 proc. poparcia, dystansując drugi blok CDU/CSU o osiem punktów procentowych.