Eurodeputowany AfD reaguje na wpis premiera. „Herr Tusk…”

RMF24

„W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z tryumfu AfD w Niemczech” – tak wyniki niedzielnych wyborów do parlamentu niemieckiego kraju związkowego Saksonia-Anhalt skomentował premier Donald Tusk. Na ten wpis zareagował niemiecki eurodeputowany tej partii Tomasz Froehlich. Zamieścił jedno zdanie nawiązujące do słynnej reklamy.

Ostateczne wyniki wyborów w Saksonii-Anhalt

Komisje wyborcze przeliczyły już wszystkie głosy oddane w niedzielnych wyborach do parlamentu Saksonii-Anhalt. Zwyciężyła AfD - zdobywając 43,8 proc. głosów. Pięć lat temu partia w tym landzie zdobyła 20,8 proc.

Drugie miejsce zdobyła CDU kanclerza Niemiec Friedricha Merza. Wynik jest jednak rozczarowujący dla chadeków - 17,2 proc. głosów. W parlamencie w Magdeburgu znajdą się także socjaldemokratyczna SPD - 9,3 proc., Zieloni - 8,9 proc. oraz Lewica - 8,6 proc.

Do końca ważyło się, czy skrajnie lewicowe BSW przekroczy pięcioprocentowy próg wyborczy. Ostatecznie ugrupowanie Sahry Wagenknecht zdobyło 5,3 proc. głosów.

AfD wygrywa w Saksonii-Anhalt, ale nie ma większości. Możliwe trzy scenariusze Wybory do parlamentu Saksonii-Anhalt zakończyły się zdecydowanym zwycięstwem skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec (AfD). Partia zdobyła 43,8 proc. głosów i 39 z 83 mandatów. To jednak za mało, by samodzielnie utworzyć rząd. Rozmowy koalicyjne…

Co planuje AfD?

AfD jest określana jako partia prawicowa, nacjonalistyczna, populistyczna i antyestablishmentowa. Jej program zakłada m.in. znaczne ograniczenie imigracji do Niemiec, zmniejszenie kompetencji instytucji UE i przekazanie ich państwom narodowym, a także „normalizację” stosunków z Rosją, w tym zniesienie sankcji oraz odbudowę i uruchomienie gazociągu Nord Stream. Landowy oddział AfD w Saksonii-Anhalt od 2023 r. jest klasyfikowany przez Urząd Ochrony Konstytucji jako ugrupowanie prawicowo-ekstremistyczne.

„To jest rzecz, która powinna wzbudzać nasze obawy”. Niemczycki o wyborach w Niemczech Czy sukces AfD w wyborach w Saksonii-Anhalt może być sygnałem, że niemiecka scena polityczna zmierza wyraźnie na prawo? Czy jej rosnące poparcie jest także efektem wieloletniej polityki migracyjnej Unii Europejskiej? O konsekwencjach wyborów w…

Tusk: Tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z tryumfu AfD

Już wczoraj, jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem wyników wyborów, rezultaty exit polls skomentował premier Donald Tusk. „W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z tryumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w Konfederacjach i PiS” – napisał na platformie X szef polskiego rządu.

„Zapnijcie pasy”, „Tylko idioci albo zdrajcy...”. Skrajne komentarze po triumfie AfD Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory w Saksonii-Anhalcie. Jej zwycięstwo wywołało lawinę komentarzy o skrajnym ładunku emocjonalnym - od zaniepokojenia po euforię. Polski premier Donald Tusk ocenił, że „tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć”.…

„Herr Tusk”

Ten wpis skomentował eurodeputowany AfD Tomasz Froehlich. „Herr Tusk, zjedz Snickersa!” – napisał, nawiązując do popularnej reklamy, w której radzono osobom, by zjadły batonik, ponieważ głodne „gwiazdorzą”.

38-letni Froehlich ze względu na polskie korzenie ma także polskie obywatelstwo. 10 lat temu dołączył do AfD.