Eurodeputowany AfD reaguje na wpis premiera. „Herr Tusk…”

Ostateczne wyniki wyborów w Saksonii-Anhalt
Komisje wyborcze przeliczyły już wszystkie głosy oddane w niedzielnych wyborach do parlamentu Saksonii-Anhalt. Zwyciężyła AfD - zdobywając 43,8 proc. głosów. Pięć lat temu partia w tym landzie zdobyła 20,8 proc.
Drugie miejsce zdobyła CDU kanclerza Niemiec Friedricha Merza. Wynik jest jednak rozczarowujący dla chadeków - 17,2 proc. głosów. W parlamencie w Magdeburgu znajdą się także socjaldemokratyczna SPD - 9,3 proc., Zieloni - 8,9 proc. oraz Lewica - 8,6 proc.
Do końca ważyło się, czy skrajnie lewicowe BSW przekroczy pięcioprocentowy próg wyborczy. Ostatecznie ugrupowanie Sahry Wagenknecht zdobyło 5,3 proc. głosów.
Co planuje AfD?
AfD jest określana jako partia prawicowa, nacjonalistyczna, populistyczna i antyestablishmentowa. Jej program zakłada m.in. znaczne ograniczenie imigracji do Niemiec, zmniejszenie kompetencji instytucji UE i przekazanie ich państwom narodowym, a także „normalizację” stosunków z Rosją, w tym zniesienie sankcji oraz odbudowę i uruchomienie gazociągu Nord Stream. Landowy oddział AfD w Saksonii-Anhalt od 2023 r. jest klasyfikowany przez Urząd Ochrony Konstytucji jako ugrupowanie prawicowo-ekstremistyczne.
Tusk: Tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z tryumfu AfD
Już wczoraj, jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem wyników wyborów, rezultaty exit polls skomentował premier Donald Tusk. „W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z tryumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w Konfederacjach i PiS” – napisał na platformie X szef polskiego rządu.
„Herr Tusk”
Ten wpis skomentował eurodeputowany AfD Tomasz Froehlich. „Herr Tusk, zjedz Snickersa!” – napisał, nawiązując do popularnej reklamy, w której radzono osobom, by zjadły batonik, ponieważ głodne „gwiazdorzą”.
38-letni Froehlich ze względu na polskie korzenie ma także polskie obywatelstwo. 10 lat temu dołączył do AfD.