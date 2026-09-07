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Eurodeputowany AfD reaguje na wpis premiera. „Herr Tusk…”

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 7 września (09:30)

„W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z tryumfu AfD w Niemczech” – tak wyniki niedzielnych wyborów do parlamentu niemieckiego kraju związkowego Saksonia-Anhalt skomentował premier Donald Tusk. Na ten wpis zareagował niemiecki eurodeputowany tej partii Tomasz Froehlich. Zamieścił jedno zdanie nawiązujące do słynnej reklamy.

Eurodeputowany AfD reaguje na wpis premiera. „Herr Tusk…”
Donald Tusk, zdj. Anita Walczewska /East News
  • W wyborach do parlamentu Saksonii-Anhalt zwyciężyła partia AfD, zdobywając 43,8 proc. głosów.
  • Premier Donald Tusk skrytykował wyniki wyborów, twierdząc, że tylko „idioci albo zdrajcy” mogą się cieszyć z sukcesu AfD.
  • To wywołało reakcję eurodeputowanego AfD Tomasza Froehlicha, który odpowiedział żartobliwie.
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Ostateczne wyniki wyborów w Saksonii-Anhalt

Komisje wyborcze przeliczyły już wszystkie głosy oddane w niedzielnych wyborach do parlamentu Saksonii-Anhalt. Zwyciężyła AfD - zdobywając 43,8 proc. głosów. Pięć lat temu partia w tym landzie zdobyła 20,8 proc.

Drugie miejsce zdobyła CDU kanclerza Niemiec Friedricha Merza. Wynik jest jednak rozczarowujący dla chadeków - 17,2 proc. głosów. W parlamencie w Magdeburgu znajdą się także socjaldemokratyczna SPD - 9,3 proc., Zieloni - 8,9 proc. oraz Lewica - 8,6 proc.

Do końca ważyło się, czy skrajnie lewicowe BSW przekroczy pięcioprocentowy próg wyborczy. Ostatecznie ugrupowanie Sahry Wagenknecht zdobyło 5,3 proc. głosów.

Co planuje AfD?

AfD jest określana jako partia prawicowa, nacjonalistyczna, populistyczna i antyestablishmentowa. Jej program zakłada m.in. znaczne ograniczenie imigracji do Niemiec, zmniejszenie kompetencji instytucji UE i przekazanie ich państwom narodowym, a także „normalizację” stosunków z Rosją, w tym zniesienie sankcji oraz odbudowę i uruchomienie gazociągu Nord Stream. Landowy oddział AfD w Saksonii-Anhalt od 2023 r. jest klasyfikowany przez Urząd Ochrony Konstytucji jako ugrupowanie prawicowo-ekstremistyczne.

Tusk: Tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z tryumfu AfD

Już wczoraj, jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem wyników wyborów, rezultaty exit polls skomentował premier Donald Tusk. „W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z tryumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w Konfederacjach i PiS” – napisał na platformie X szef polskiego rządu.

„Herr Tusk”

Ten wpis skomentował eurodeputowany AfD Tomasz Froehlich. „Herr Tusk, zjedz Snickersa!” – napisał, nawiązując do popularnej reklamy, w której radzono osobom, by zjadły batonik, ponieważ głodne „gwiazdorzą”.

38-letni Froehlich ze względu na polskie korzenie ma także polskie obywatelstwo. 10 lat temu dołączył do AfD.

Zobacz wpis na X

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Donald Tusk AfD
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