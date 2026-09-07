Szef gabinetu Nawrockiego przyznaje ws. AfD. „Nie do zaakceptowania”

RMF24

Sukces tej partii to dla nas problem – tak o zwycięstwie AfD w wyborach do parlamentu Saksonii-Anhalt mówi szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Przyznał, że prorosyjska agenda AfD jest z punktu widzenia Polski niebezpieczna i nie do zaakceptowania, a interes AfD jest od polskiego diametralnie różny.

Prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec (AfD) zwyciężyła w wyborach do parlamentu wschodnioniemieckiego kraju związkowego Saksonia-Anhalt. Uzyskała 43,8 proc. głosów.

O ten rezultat był pytany w poniedziałek w Kanale Zero Paweł Szefernaker. Jak zaznaczył szef gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego, AfD „idzie z programem, który jest wbrew interesowi Rzeczypospolitej, więc na pewno tak trzeba na to spojrzeć”.

Prorosyjska agenda AfD, choćby propozycja zniesienia sankcji wobec Rosji, jest z punktu widzenia Polski niebezpieczna i nie do zaakceptowania. Konkretne punkty programu AfD nie leżą w polskim interesie – podkreślił.

Podałem parę przykładów, gdzie ten interes (AfD) jest diametralnie różny (od interesu Polski – PAP), w związku z tym jest to dla nas problem – powiedział Szefernaker.

Eurodeputowany AfD reaguje na wpis premiera. „Herr Tusk…” „W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z tryumfu AfD w Niemczech” – tak wyniki niedzielnych wyborów do parlamentu niemieckiego kraju związkowego Saksonia-Anhalt skomentował premier Donald Tusk. Na ten wpis zareagował niemiecki…

„AfD nie doszłaby do władzy, gdy nie błędy Angeli Merkel”

Według niego AfD „nigdy nie doszłaby do władzy, gdyby nie błędy poprzednich rządów, kanclerz Angeli Merkel”. W polityce trzeba wyciągać wnioski z tego, co się wydarzyło. AfD nie doszłoby nigdy do władzy, gdyby nie polityka otwartych drzwi Angeli Merkel, polityka Zielonego Ładu, wiele różnych innych polityk realizowanych przez Angelę Merkel, przez Donalda Tuska jako szefa Rady Europejskiej; (bez tego - PAP) dzisiaj nie byłoby takiego poparcia dla AfD w Niemczech. Trzeba wyciągać wnioski na przyszłość – powiedział Szefernaker.

Triumf AfD

Po przeliczeniu głosów ze wszystkich okręgów wyborczych w nocy z niedzieli na poniedziałek komisja wyborcza podała, że w wyborach w Saksonii-Anhalt zwyciężyła AfD, zdobywając 43,8 proc. głosów.

Drugie miejsce zdobyła CDU kanclerza Niemiec Friedricha Merza – z wynikiem 17,2 proc. W parlamencie w Magdeburgu znajdą się także socjaldemokratyczna SPD – 9,3 proc., Zieloni – 8,9 proc. oraz Lewica – 8,6 proc. Do końca ważyło się, czy skrajnie lewicowa BSW przekroczy pięcioprocentowy próg wyborczy. Ostatecznie ugrupowanie Sahry Wagenknecht zdobyło 5,3 proc. głosów.

AfD jest określana jako partia prawicowa, nacjonalistyczna, populistyczna i antyestablishmentowa. Jej program zakłada m.in. znaczne ograniczenie imigracji do Niemiec, zmniejszenie kompetencji instytucji UE i przekazanie ich państwom narodowym, a także „normalizację” stosunków z Rosją, w tym zniesienie sankcji oraz odbudowę i uruchomienie gazociągu Nord Stream. Landowy oddział AfD w Saksonii-Anhalt od 2023 r. jest klasyfikowany przez niemiecki Urząd Ochrony Konstytucji jako ugrupowanie prawicowo-ekstremistyczne.