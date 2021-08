Nowojorczycy i turyści mają nową rozrywkę na Times Square. Mogę doświadczyć emocji i niezwykłego widoku na Manhattan z diabelskiego młyna.

Diabelski młyn na Timea Square / PAP/EPA/JASON SZENES /

Diabelski młyn - wielkości 11 kondygnacji, 33,5 metra - zainstalował na słynnym placu, między 47 i 48 Ulicą producent koncertów AMPM Entertainment Concepts. Trzeba się spieszyć, bo według planów atrakcja będzie dostępna tylko do 12 września.

Możesz zobaczyć Times Square w Nowym Jorku, jakiego nigdy wcześniej nie widziałeś. Doznasz najwspanialszego doświadczenia, na najwspanialszej ulicy, w najwspanialszym mieście na świecie. To będzie niewiarygodne - zachęcał wcześniej w rozmowie z 1010 WINS prezes AMPM Vito Bruno.



12-minutowa przejażdżka kosztuje 20 dolarów dla dorosłych i 15 dla dzieci. Jest też opcja umożliwiająca dostęp bez kolejki, lecz trzeba na to wyasygnować 35 dolarów. Bilety można nabyć na miejscu lub zarezerwować online.



Times Square powraca i szukamy nowych, ekscytujących rzeczy do zrobienia w oczekiwaniu na powrót Broadwayu, co nastąpi we wrześniu - mówił cytowany przez CBS News Tom Harris, prezes Times Square Alliance.



"Symbol ożywienia miasta"

Jak powiadomiła stacja, każdego dnia pierwsze 100 osób, które okażą dowód szczepienia wykonanego w okresie od 1 sierpnia do 12 września, będzie mogło przejechać się diabelskim młynem za darmo.



To jest naprawdę fascynujące. Doda jeszcze więcej energii i ekscytacji do miejsca, które już jest synonimem energii i ekscytacji. Będzie to symbol ożywienia (miasta) - ocenił burmistrz Bill de Blasio na wtorkowym briefingu. Reklamował też atrakcję dostępną od południa do północy na Twitterze.



Przejedź się na skrzyżowaniu świata! Na Times Square pojawił się diabelski młyn, a tego widoku nie da się pobić - przekonywał.



Namawiał też do frajdy republikański kandydat na burmistrza Nowego Jorku polskiego pochodzenia Curtis Sliwa.



Zobaczcie nowy diabelski młyn na #TimesSquare. Ta przejażdżka wygląda o wiele bezpieczniej niż jakakolwiek w tych dniach przejażdżka metrem w #NYC! - tweetował Sliwa, który był założycielem niedochodowej organizacji Guardian Angels aktywnej zwłaszcza w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych minionego wieku, znanej z patrolowania ulic, parków i metra.