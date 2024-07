IndiGo zostały pierwszymi w historii liniami lotniczymi, które umożliwią podróżującym kobietom wybranie płci pasażera, obok którego zajmą miejsce. Ma to zachęcić je do częstszego podróżowania i zapewnić im większy komfort podroży.

Zdj. ilustracyjne / PradeepGaurs / Shutterstock

Linie lotnicze IndiGo zapowiedziały nowe zasady, które pozwolą kobietom na wybranie płci swojego współpasażera. To pierwszy taki przypadek w historii lotnictwa.

Podczas wyboru miejsca, kobiety otrzymają wgląd w płeć pasażerów, którzy już zabukowali miejsca. Miejsca zajęte przez kobiety oznaczone będą kolorem różowym. Mężczyźni nie otrzymają takich informacji i podczas wyboru będą widzieć jedynie, które miejsca są zajęte. Największa indyjska tania linia lotnicza wprowadzi te zmiany już od sierpnia na swoich wszystkich lotach.

IndiGo każdego dnia obsługuje dwa tysiące lotów krajowych i międzynarodowych. Pomysł na to innowacyjne udogodnienie zrodził się z sondy dla pasażerów, w której zapytano o to, co sprawiłoby, że kobiety czułyby się podczas podróży bardziej komfortowo.

"Linie lotnicze IndiGo z dumą ogłaszają wprowadzenie nowej funkcjonalności, której celem jest uczynienie podróżowania bardziej komfortowym dla naszych pasażerek. Zostanie ona wprowadzona na podstawie badań rynkowych i będzie wpisywać się w naszą politykę #GirlPower" - czytamy w oświadczeniu cytowanym przez telewizję CNN.

Nie jest to pierwsze takie rozwiązanie zastosowane w Indiach, jeśli mowa o komunikacji. Możliwość wyboru miejsc obok kobiet zapewniona jest już w indyjskich autobusach i pociągach.