Tak zareagował Ławrow na wieści o przylocie amerykańskiego negocjatora do Petersburga

Ławrow przekazał, że Moskwa pozostaje gotowa do rozmów i analizy ewentualnych inicjatyw przedstawionych przez stronę amerykańską. Jednocześnie zaznaczył, że Rosja nie zaakceptuje rozwiązań, które — w jej ocenie — wymagałyby politycznych ustępstw.
Zasadniczo amerykańska historia prezydentury naznaczona jest tym, co stało się już tradycją polityczną i powszechnie akceptowaną metodą: nowy prezydent nie jest związany decyzjami podjętymi przez swojego poprzednika. To wszystko - powiedział cytowany przez TASS Ławrow, odnosząc się do wyraźnych różnic w polityce zagranicznej USA za czasów Joe Bidena i obecnej administracji.
Ławrow dodał, że władze Rosji z zainteresowaniem wysłuchają propozycji przywiezionych przez Witkoffa i Jareda Kushnera - który nie pojawił się we wtorek w trakcie negocjacji z Ukrainą w Oslo, z powodu rzekomych problemów zdrowotnych.
Zobaczymy, co zaproponują. Jeśli zaproponują coś, co przyniesie nam korzyści ekonomiczne i finansowe, to dlaczego nie? - stwierdził szef rosyjskiej dyplomacji i oznajmił:
Nie powinno to jednak wiązać się z żadnymi ustępstwami politycznymi z naszej strony.
Witkoff jedzie po Hubbarda
Według „The New York Times” Witkoff ma w środę negocjować z Rosjanami uwolnienie Amerykanina Stephena Hubbarda, skazanego na kolonię karną za walkę jako najemnik po stronie Ukrainy.
Donald Trump odniósł się do losu 74-letniego Hubbarda podczas rozmowy z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym. Amerykanin został uznany przez Departament Stanu za osobę bezprawnie przetrzymywaną przez Rosję.
Prezydent USA poinformował, że poruszył w rozmowie z Władimirem Putinem sprawę Stephena Hubbarda.
Wcześniej Witkoff spotkał się w Oslo z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Trump podczas wystąpienia zwiększył presję na ukraińskiego przywódcę, wzywając go do zawarcia porozumienia z Rosją.
Ukraina musi chcieć zakończyć tę wojnę – oświadczył Trump.