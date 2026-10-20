RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

W Rosji przed przylotem do Petersburga amerykańskiego negocjatora Steve'a Witkoffa panuje nastrój triumfalny. Po serii decyzji i komentarzy ze strony Donalda Trumpa, władze w Moskwie muszą być przekonane, że teraz to one mają „wszystkie karty w ręku”. Pewność siebie na Kremlu osiągnęła wyżyny, gdy minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow oświadczył, że „Rosja jest gotowa zapoznać się z propozycjami Stanów Zjednoczonych, jednak nie zamierza iść na polityczne ustępstwa”.

Ławrow bez entuzjazmu o wizycie Witkoffa w Petersburgu (fot. IMAGO/Sergey Guneev/Imago Stock and People)

Ławrow bez entuzjazmu o wizycie Witkoffa w Petersburgu (fot. IMAGO/Sergey Guneev/Imago Stock and People) / East News

Ławrow przekazał, że Moskwa pozostaje gotowa do rozmów i analizy ewentualnych inicjatyw przedstawionych przez stronę amerykańską. Jednocześnie zaznaczył, że Rosja nie zaakceptuje rozwiązań, które — w jej ocenie — wymagałyby politycznych ustępstw.

Zasadniczo amerykańska historia prezydentury naznaczona jest tym, co stało się już tradycją polityczną i powszechnie akceptowaną metodą: nowy prezydent nie jest związany decyzjami podjętymi przez swojego poprzednika. To wszystko - powiedział cytowany przez TASS Ławrow, odnosząc się do wyraźnych różnic w polityce zagranicznej USA za czasów Joe Bidena i obecnej administracji.

Ławrow dodał, że władze Rosji z zainteresowaniem wysłuchają propozycji przywiezionych przez Witkoffa i Jareda Kushnera - który nie pojawił się we wtorek w trakcie negocjacji z Ukrainą w Oslo, z powodu rzekomych problemów zdrowotnych.

Zobaczymy, co zaproponują. Jeśli zaproponują coś, co przyniesie nam korzyści ekonomiczne i finansowe, to dlaczego nie? - stwierdził szef rosyjskiej dyplomacji i oznajmił:

Nie powinno to jednak wiązać się z żadnymi ustępstwami politycznymi z naszej strony.

Pieskow: Rosja stawia warunek w sprawie negocjacji dotyczących Ukrainy Kreml spodziewa się, że w najbliższym czasie dojdzie do spotkania Władimira Putina z amerykańskimi negocjatorami Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem – przekazał rzecznik rosyjskiego prezydenta Dmitrij Pieskow. Moskwa sygnalizuje też potrzebę…

Witkoff jedzie po Hubbarda

Według „The New York Times” Witkoff ma w środę negocjować z Rosjanami uwolnienie Amerykanina Stephena Hubbarda, skazanego na kolonię karną za walkę jako najemnik po stronie Ukrainy.

Donald Trump odniósł się do losu 74-letniego Hubbarda podczas rozmowy z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym. Amerykanin został uznany przez Departament Stanu za osobę bezprawnie przetrzymywaną przez Rosję.

Prezydent USA poinformował, że poruszył w rozmowie z Władimirem Putinem sprawę Stephena Hubbarda.

Wcześniej Witkoff spotkał się w Oslo z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Trump podczas wystąpienia zwiększył presję na ukraińskiego przywódcę, wzywając go do zawarcia porozumienia z Rosją.

Ukraina musi chcieć zakończyć tę wojnę – oświadczył Trump.