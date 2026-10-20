Pieskow: Rosja stawia warunek w sprawie negocjacji dotyczących Ukrainy

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Kreml spodziewa się, że w najbliższym czasie dojdzie do spotkania Władimira Putina z amerykańskimi negocjatorami Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem – przekazał rzecznik rosyjskiego prezydenta Dmitrij Pieskow. Moskwa sygnalizuje też potrzebę wznowienia rozmów z USA o stabilności strategicznej i rozbrojeniu nuklearnym.

Dmitrij Pieskow poinformował podczas wtorkowego briefingu, że Kreml liczy na rychłe zorganizowanie rozmów Władimira Putina ze Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem.

Mamy nadzieję, że spotkanie będzie mogło zostać zorganizowane wkrótce – powiedział rzecznik Kremla, cytowany przez agencję TASS.

Według Pieskowa amerykańscy wysłannicy mają przekazać rosyjskiemu prezydentowi informacje z konsultacji prowadzonych z przedstawicielami Ukrainy i państw europejskich. Kreml chce także kontynuować wymianę stanowisk między Moskwą a Waszyngtonem „w sprawach uznawanych przez obie strony za istotne”.

Pieskow podkreślił, że spotkania Putina z amerykańskimi negocjatorami Kreml ocenia jako „ważne, aktualne i merytoryczne”. Nie podał jednak daty ani miejsca ewentualnych rozmów. Zapowiedział, że szczegóły zostaną przekazane później. Spekuluje się, że Witkoff uda się do Moskwy od razu po zakończeniu szczytu w Oslo, gdzie o perspektywach zakończenia wojny rozmawia m.in. z Wołodymyrem Zełenskim.

Rosja stawia warunek w sprawie negocjacji

Rzecznik Kremla oświadczył, że z perspektywy Moskwy w rozmowach pokojowych powinien uczestniczyć „legitymowany przedstawiciel ukraińskich władz”, gotowy podejmować decyzje prowadzące do zakończenia wojny.

Ważne jest dla nas, aby mieć pewność, że jest prawowity przedstawiciel władz, który byłby gotowy wziąć na siebie odpowiedzialność i podejmować decyzje niezbędne do zakończenia wojny - przekazał Pieskow, nie precyzując, kogo Rosja uważa za „prawowitego reprezentanta”.

Wypowiedź rzecznika Kremla pojawia się po serii komunikatów Donalda Trumpa, który sugerował, że w Ukrainie powinny zostać rozpisane wybory prezydenckie, bo Zełenski nie jest gotowy do zawarcia porozumienia pokojowego. Strona ukraińska odpowiedziała, że przeprowadzenie głosowania w warunkach stanu wojennego nie jest możliwe i że zgodzi się rozpisać wybory, gdy Rosja zagwarantuje wstrzymanie wymiany ognia na 60 dni. Moskwa odrzuciła propozycję.

Pieskow: Brakuje ram prawnych dla rozbrojenia nuklearnego

Pieskow mówił również o potrzebie wznowienia dialogu rosyjsko-amerykańskiego dotyczącego stabilności strategicznej i rozbrojenia nuklearnego. Ocenił, że świat znalazł się obecnie w szczególnie niebezpiecznej sytuacji, ponieważ – jak przekonywał – brakuje prawnych ram regulujących tę sferę.

Po raz pierwszy od długiego czasu świat faktycznie pozostaje bez takich ram prawnych. To niezwykle niebezpieczne – stwierdził.

Według Kremla rozmowy w tej sprawie powinny rozpocząć się z wyprzedzeniem, ponieważ byłyby długie i skomplikowane. Pieskow zaznaczył też, że Moskwa uważa rozmowy z Waszyngtonem za kluczowe, ale jednocześnie chce uwzględnienia potencjału nuklearnego Wielkiej Brytanii i Francji.

Rzecznik Kremla przekonywał ponadto, że Arktyka powinna pozostać obszarem współpracy, a nie konfrontacji między państwami. Zapewnił, że Rosja jest otwarta na dialog w tej sprawie, zarzucając jednocześnie Europie brak gotowości do rozmów.

Pieskow odniósł się również do kwestii rosyjskich dostaw surowców energetycznych. Oświadczył, że Rosja pozostaje „wiarygodnym dostawcą” na światowe rynki energii.