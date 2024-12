12 martwych pracowników restauracji, w tym 11 obcokrajowców, znaleziono w kurorcie narciarskim Gudauri w północno-zachodniej części Gruzji. Jak dotąd nie jest znana przyczyna ich śmierci. Ciała nie noszą śladów przemocy - poinformowało gruzińskie MSW.

Na zdjeciu kurort narciarski Gudauri, zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Gudauri to kurort narciarski w regionie Mccheta-Mtianetia na wysokości ok. 2200 m n.p.m.



Zwłoki 12 osób - w tym 11 cudzoziemców, których obywatelstwa nie podano, i obywatelki Gruzji - znaleziono w części sypialnej obiektu. Prowadzone są czynności dochodzeniowo-śledcze. W ustaleniu przyczyny zgonów mają pomóc sekcje zwłok.



Gruzińskie MSW podało, że w zamkniętym pomieszczeniu obok pokoju, w którym znaleziono ciała, znajdował się agregat prądotwórczy. Uruchomiono go po tym, jak w restauracji wyłączono zasilanie (prawdopodobnie ze względu na warunki pogodowe).



Wszczęto postępowanie karne z artykułu dotyczącego nieumyślnego spowodowania śmierci.