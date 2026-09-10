Tajemnice dynastii Kimów. Najnowsze ustalenia wywiadu o dzieciach Kim Dzong Una

„Narodowa Służba Wywiadowcza obecnie ocenia, że Kim Dzu Ae jest przygotowywana do „objęcia tronu” i wie, że ma młodsze rodzeństwo, którego płeć jest nieznana” – oświadczyła agencja, potwierdzając swoje stanowisko w sprawie sukcesji po Kim Dzong Unie.
Córka Kima, Kim Dzu Ae, po raz pierwszy została przedstawiona publicznie w 2022 roku. Towarzyszyła wtedy ojcu w wystrzeleniu międzykontynentalnego pocisku balistycznego.
Spekulacje dotyczące dzieci Kima
Wcześniej NIS zakładał, że Kim ma troje dzieci, a najstarsze z nich może być płci męskiej. W najnowszym komunikacie wywiad zaznaczył, że „nawet jeśli (syn Kim Dzong Una) istnieje, nie ma warunków ku temu, by mógł zostać następcą”.
Portal News1 zwraca uwagę, że niedawne doniesienia medialne, powołujące się na źródła wysokiego szczebla, sugerowały, że przywódca Korei Płn. i jego żona Ri Sol Dzu, z którą pobrał się w 2009 r., mogą mieć trzy córki.
Dynastia Kimów rządzi Koreą Północną od trzech pokoleń
Dynastia Kimów rządzi komunistyczną Koreą Północną od czasu proklamacji Koreańskiej Republiki Demokratyczno-Ludowej w 1948 roku.
Korea Północna ściśle kontroluje informacje o swoich przywódcach i rodzinie panującej. To utrudnia weryfikację nawet podstawowych informacji na temat dzieci Kim Dzong Una.
„Które z jego dzieci ma największy potencjał?”
Jak powiedział agencji AFP Lim Eul-chul, profesor południowokoreańskiego Uniwersytetu Kyungnam, wiek, a nawet płeć dzieci, mogą mieć drugorzędne znaczenie w kontekście ich potencjalnej roli następców ojca.
Sam Kim odziedziczył władzę jako przywódca trzeciego pokolenia, mimo że nie był najstarszym synem – zauważył.
W tym samym kontekście zastanowiłby się, które z jego dzieci ma największy potencjał, aby kontynuować jego dziedzictwo i dalej rozwijać jego osiągnięcia – powiedział Lim.
„Możemy więc założyć, że ocenił Dzu Ae jako osobę mającą największe szanse na zostanie jego następcą” – dodał.
Od 2022 roku Kim Dzu Ae pojawiła się na wielu ważnych wydarzeniach politycznych z przywódcą Korei Północnej, w tym podczas bardzo ważnej wizyty w Pekinie.
„Ukochane dziecko” Kima
Północnokoreańskie media państwowe nazywają ją również „ukochanym dzieckiem” i „wielką przewodniczką” – „hyangdo” po koreańsku – terminem zazwyczaj zarezerwowanym dla najwyższych przywódców i ich następców.
Jak podkreśla agencja AFP, Kim Dzu Ae nie stroni od luksusowej mody –pojawiła się publicznie w okularach przeciwsłonecznych Gucci i zegarku Cartier. Zazwyczaj jednak styl jej ubrania nawiązuje do charakterystycznego wyglądu ojca – tak jak on nosi skórzane kurtki i ciemne okulary.