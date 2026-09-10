Tajemnice dynastii Kimów. Najnowsze ustalenia wywiadu o dzieciach Kim Dzong Una

RMF24

Kim Dzu Ae - córka i prawdopodobna następczyni północnokoreańskiego przywódcy Kim Dzong Una - najpewniej ma młodsze rodzeństwo. To najnowsze ustalenia południowokoreańskiego wywiadu NIS. Agencja już wcześniej twierdziła, że wszystko wskazuje na to, iż Kim ma trójkę dzieci. Nadal nie ma jednak pewności co do liczby potomstwa dyktatora, jak również kolejności narodzin dzieci.

„Narodowa Służba Wywiadowcza obecnie ocenia, że Kim Dzu Ae jest przygotowywana do „objęcia tronu” i wie, że ma młodsze rodzeństwo, którego płeć jest nieznana” – oświadczyła agencja, potwierdzając swoje stanowisko w sprawie sukcesji po Kim Dzong Unie.

Córka Kima, Kim Dzu Ae, po raz pierwszy została przedstawiona publicznie w 2022 roku. Towarzyszyła wtedy ojcu w wystrzeleniu międzykontynentalnego pocisku balistycznego.

Kim Dzong Un zbiera gratulacje. Płyną listy od przywódców Kim Dzong Un przyjmuje listy gratulacyjne z okazji 78. rocznicy proklamowania Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Przywódcy Chin i Rosji, Xi Jinping i Władimir Putin, przesłali specjalne depesze.

Spekulacje dotyczące dzieci Kima

Kim Dzong Un z córką, zdj. KCNA / PAP/EPA

Wcześniej NIS zakładał, że Kim ma troje dzieci, a najstarsze z nich może być płci męskiej. W najnowszym komunikacie wywiad zaznaczył, że „nawet jeśli (syn Kim Dzong Una) istnieje, nie ma warunków ku temu, by mógł zostać następcą”.

Portal News1 zwraca uwagę, że niedawne doniesienia medialne, powołujące się na źródła wysokiego szczebla, sugerowały, że przywódca Korei Płn. i jego żona Ri Sol Dzu, z którą pobrał się w 2009 r., mogą mieć trzy córki.

Dokąd zmierza Korea Północna? Przed nami „era Kim Dzong Una 2.0” W Korei Płn. nastała „era Kim Dzong Una 2.0” - ocenił południowokoreański Instytut Strategii Bezpieczeństwa Narodowego (INSS). Mają świadczyć o tym przyjęte przez Partię Pracy Korei nowe normy sprawowania władzy, które trwale kodyfikują reżim…

Dynastia Kimów rządzi Koreą Północną od trzech pokoleń

Kim Dzu Ae i Kim Dzong Un, zdj. KCNA / PAP/EPA



Dynastia Kimów rządzi komunistyczną Koreą Północną od czasu proklamacji Koreańskiej Republiki Demokratyczno-Ludowej w 1948 roku.

Korea Północna ściśle kontroluje informacje o swoich przywódcach i rodzinie panującej. To utrudnia weryfikację nawet podstawowych informacji na temat dzieci Kim Dzong Una.

„Powód do poważnych obaw”. Najnowszy raport o Korei Płn. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej zaniepokojona najnowszymi ustaleniami w sprawie Korei Północnej. Jak wynika z raportu MAEA, w kraju powstał nowy zakład wzbogacania uranu w Ośrodku Badań Jądrowych w Jongbion. Korea Płn. uruchomiła też…

„Które z jego dzieci ma największy potencjał?”

Kim Dzu Ae i Kim Dzong Un, zdj. KCNA Newscom / PAP

Jak powiedział agencji AFP Lim Eul-chul, profesor południowokoreańskiego Uniwersytetu Kyungnam, wiek, a nawet płeć dzieci, mogą mieć drugorzędne znaczenie w kontekście ich potencjalnej roli następców ojca.

Sam Kim odziedziczył władzę jako przywódca trzeciego pokolenia, mimo że nie był najstarszym synem – zauważył.

W tym samym kontekście zastanowiłby się, które z jego dzieci ma największy potencjał, aby kontynuować jego dziedzictwo i dalej rozwijać jego osiągnięcia – powiedział Lim.

„Możemy więc założyć, że ocenił Dzu Ae jako osobę mającą największe szanse na zostanie jego następcą” – dodał.

Od 2022 roku Kim Dzu Ae pojawiła się na wielu ważnych wydarzeniach politycznych z przywódcą Korei Północnej, w tym podczas bardzo ważnej wizyty w Pekinie.

"Ludzka tarcza"? Coraz więcej spekulacji wokół sukcesji córki Kim Dzong Una Prawdziwa następczyni czy "ludzka tarcza"? Jaką rolę odgrywa tak naprawdę Kim Dzun Ae, nastoletnia córka przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una. Wielu obserwatorów uważa, że Kim zdecydował, iż córka go zastąpi. Inni twierdzą jednak, że…

„Ukochane dziecko” Kima

Kim Dzu Ae z Kim Dzong Unem, zdj. KCNA / PAP/EPA

Północnokoreańskie media państwowe nazywają ją również „ukochanym dzieckiem” i „wielką przewodniczką” – „hyangdo” po koreańsku – terminem zazwyczaj zarezerwowanym dla najwyższych przywódców i ich następców.

Jak podkreśla agencja AFP, Kim Dzu Ae nie stroni od luksusowej mody –pojawiła się publicznie w okularach przeciwsłonecznych Gucci i zegarku Cartier. Zazwyczaj jednak styl jej ubrania nawiązuje do charakterystycznego wyglądu ojca – tak jak on nosi skórzane kurtki i ciemne okulary.