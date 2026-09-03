Dokąd zmierza Korea Północna? Przed nami „era Kim Dzong Una 2.0”

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W Korei Płn. nastała „era Kim Dzong Una 2.0” - ocenił południowokoreański Instytut Strategii Bezpieczeństwa Narodowego (INSS). Mają świadczyć o tym przyjęte przez Partię Pracy Korei nowe normy sprawowania władzy, które trwale kodyfikują reżim obecnego lidera, wykreślając zasługi Kim Ir Sena i Kim Dzong Ila.

„Korea Północna, przy okazji IX zjazdu partii, sfinalizowała reorganizację norm sprawowania władzy, na które składają się statut, konstytucja i 10 głównych zasad. Zinstytucjonalizowano w ten sposób reguły rządzenia, którymi charakteryzuje się 'Era Kim Dzong Una 2.0'” – podsumowali w nowym raporcie analitycy INSS, ośrodka badawczego powiązanego z południowokoreańskim wywiadem.

„W każdej chwili”. Zaskakujące informacje z Seulu ws. spotkania Kim - Trump Czy świat czeka kolejny przełom na linii Waszyngton–Pjongjang? Południowokoreański wywiad nie wyklucza, że Kim Dzong Un i Donald Trump mogą spotkać się ponownie. Eksperci oceniają, że rozmowy mogą ruszyć w każdej chwili.

Kim Dzong Un i jego samodzielne prawa

Przyjęty przez Partię Pracy Korei jeszcze w lutym statut szczegółowo precyzuje bezpośrednie kompetencje sekretarza generalnego. Przywódca państwa zyskał formalnie skodyfikowane prawo do samodzielnego zwoływania posiedzeń Biura Politycznego, mianowania i zwalniania kluczowych urzędników, a także wykluczania członków i rozwiązywania lokalnych struktur partyjnych.

Zaktualizowane przepisy wprowadzają także usprawnienia proceduralne na wypadek wojny – pozwalają politbiuru decydować o kluczowych sprawach za upoważnieniem Komitetu Centralnego bez konieczności zwoływania jego pełnego składu, a także rezygnują z procedur wyborczych w trakcie konfliktu zbrojnego.

Ponadto podniesiono minimalny wiek wstąpienia w szeregi partii z 18 do 20 lat.

Kim Dzong Un tasuje generałów. Wielkie zmiany w armii Korei Północnej Pjongjang wprowadza poważne zmiany w swoim wojskowym kierownictwie. Jak poinformowała północnokoreańska agencja KCNA, Kim Dzong Un mianował nowego ministra obrony. Decyzja ta ma przyspieszyć modernizację armii, wzmocnić dyscyplinę po niedawnej…

Zjednoczenia nie będzie

Jak zaznaczają południowokoreańscy analitycy, opublikowany tekst oficjalnie potwierdza także zmiany dokonane już w czerwcu 2024 roku – wówczas całkowicie usunięto zapisy dotyczące pokojowego zjednoczenia. Agencja Yonhap zwraca uwagę, że wykreślenie całych ustępów dotyczących reunifikacji sprawiło, że całkowicie zniknęły również zapisy wzywające do wycofania wojsk amerykańskich z Korei Płd.

W ocenie INSS przyjęte formalnie zmiany wpisują się w konsekwentną politykę Kim Dzong Una, który odcina się od historycznego dorobku swojego dziadka - Kim Ir Sena i ojca - Kim Dzong Ila, aby umocnić swój status niezależnego lidera.