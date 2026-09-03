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Dokąd zmierza Korea Północna? Przed nami „era Kim Dzong Una 2.0”

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 3 września (09:13)

W Korei Płn. nastała „era Kim Dzong Una 2.0” - ocenił południowokoreański Instytut Strategii Bezpieczeństwa Narodowego (INSS). Mają świadczyć o tym przyjęte przez Partię Pracy Korei nowe normy sprawowania władzy, które trwale kodyfikują reżim obecnego lidera, wykreślając zasługi Kim Ir Sena i Kim Dzong Ila.

Dokąd zmierza Korea Północna? Przed nami „era Kim Dzong Una 2.0”
Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un, fot. STR /AFP/East News
  • W Korei Północnej wprowadzono nowe normy sprawowania władzy, które formalnie kodyfikują autorytet Kim Dzong Una.
  • Zmiany obejmują m.in. rozszerzenie kompetencji przywódcy i uproszczenie procedur decyzyjnych na wypadek wojny.
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„Korea Północna, przy okazji IX zjazdu partii, sfinalizowała reorganizację norm sprawowania władzy, na które składają się statut, konstytucja i 10 głównych zasad. Zinstytucjonalizowano w ten sposób reguły rządzenia, którymi charakteryzuje się 'Era Kim Dzong Una 2.0'” – podsumowali w nowym raporcie analitycy INSS, ośrodka badawczego powiązanego z południowokoreańskim wywiadem.

Kim Dzong Un i jego samodzielne prawa

Przyjęty przez Partię Pracy Korei jeszcze w lutym statut szczegółowo precyzuje bezpośrednie kompetencje sekretarza generalnego. Przywódca państwa zyskał formalnie skodyfikowane prawo do samodzielnego zwoływania posiedzeń Biura Politycznego, mianowania i zwalniania kluczowych urzędników, a także wykluczania członków i rozwiązywania lokalnych struktur partyjnych.

Zaktualizowane przepisy wprowadzają także usprawnienia proceduralne na wypadek wojny – pozwalają politbiuru decydować o kluczowych sprawach za upoważnieniem Komitetu Centralnego bez konieczności zwoływania jego pełnego składu, a także rezygnują z procedur wyborczych w trakcie konfliktu zbrojnego.

Ponadto podniesiono minimalny wiek wstąpienia w szeregi partii z 18 do 20 lat.

Zjednoczenia nie będzie

Jak zaznaczają południowokoreańscy analitycy, opublikowany tekst oficjalnie potwierdza także zmiany dokonane już w czerwcu 2024 roku – wówczas całkowicie usunięto zapisy dotyczące pokojowego zjednoczenia. Agencja Yonhap zwraca uwagę, że wykreślenie całych ustępów dotyczących reunifikacji sprawiło, że całkowicie zniknęły również zapisy wzywające do wycofania wojsk amerykańskich z Korei Płd.

W ocenie INSS przyjęte formalnie zmiany wpisują się w konsekwentną politykę Kim Dzong Una, który odcina się od historycznego dorobku swojego dziadka - Kim Ir Sena i ojca - Kim Dzong Ila, aby umocnić swój status niezależnego lidera.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Korea Północna Kim Dzong Un
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