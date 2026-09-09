„Powód do poważnych obaw”. Najnowszy raport o Korei Płn.

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Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej zaniepokojona najnowszymi ustaleniami w sprawie Korei Północnej. Jak wynika z raportu MAEA, powstał nowy zakład wzbogacania uranu w Ośrodku Badań Jądrowych w Jongbion. Korea Płn. uruchomiła też rozbudowane skrzydło ośrodka w Kangson.

Kim Dzong Un podczas inspekcji w jednym z zakładów z bronią jądrową, zdj.. archiwalne, KCNA

Kim Dzong Un podczas inspekcji w jednym z zakładów z bronią jądrową, zdj.. archiwalne, KCNA / PAP/EPA

Opublikowany 28 sierpnia raport MAEA opiera się na drobiazgowej analizie zdjęć satelitarnych oraz na materiałach z otwartych źródeł, w tym fotografiach publikowanych przez reżimowe media. Od 2009 r. MAEA nie ma swoich inspektorów w Korei Północnej.

„Funkcjonowanie zakładów wzbogacania (uranu) w Kangson i Jongbion oraz raportowana dalsza ekspansja produkcji materiałów jądrowych o jakości wojskowej przez KRLD są powodem do poważnych obaw” – oświadczył w komunikacie dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi.

Kim Dzong Un zbiera gratulacje. Płyną listy od przywódców Kim Dzong Un przyjmuje listy gratulacyjne z okazji 78. rocznicy proklamowania Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Przywódcy Chin i Rosji, Xi Jinping i Władimir Putin, przesłali specjalne depesze.

Co widać na zdjęciach satelitarnych?

Eksperci zidentyfikowali nowy, dwupiętrowy budynek w Jongbion, ok. 100 km na północ od Pjongjangu, analizując zdjęcia z czerwcowej wizyty przywódcy Korei Płn. Kim Dzong Una. Według szacunków ekspertów obiekt ten może pomieścić do 28 kaskad wirówek do wzbogacania uranu. Z kolei prace w nowej części ośrodka w Kangson rozpoczęto w styczniu.

Rozwój północnokoreańskiego programu nuklearnego stanowi rażące naruszenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ.

W 2025 roku przedstawicielstwo Korei Płn. przy ONZ stwierdziło, że MAEA nie ma „żadnych legalnych praw (...) do ingerowania w wewnętrzne sprawy państwa dysponującego bronią jądrową, które jest poza Układem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT)”.