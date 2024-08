Kobieta miała 154 cm wzrostu i cierpiała na łagodne zapalenie stawów kręgosłupa. Nie miała też kilku zębów.

Ostatecznie badania nie dały jednoznacznej odpowiedzi na przyczynę śmierci kobiety. Pojawiły się jednak hipotezy.

Ponieważ do zabalsamowania mumii użyto wyjątkowo drogich materiałów, mało prawdopodobne jest, by proces mumifikacji był źle przeprowadzony. Niewykluczone, że jej ciało zostało zmumifikowane 18 do 36 godzin po śmierci i mięśnie jej twarzy nie zdążyły zwiotczeć.

Wyraz twarzy mumii nie musi jednak oznaczać, że tuż przed śmiercią cierpiała z bólu. Wpływ na to mogło mieć kilka innych czynników, w tym proces rozkładu i ściśnięcie twarzy mumii.