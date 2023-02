"Jestem przekonany, że sztuczna inteligencja jest przyszłością muzyki. Na pewno. Nie ma wątpliwości. Ale jako narzędzie" - powiedział francuski DJ i producent muzyczny David Guetta cytowany przez BBC. Artysta - w ramach eksperymentu - przy użyciu internetowych botów wygenerował tekst utworu w stylu Eminema, a później także jego wykonanie.

David Guetta / PAP/EPA

Francuski muzyk David Guetta opowiedział na Twitterze o eksperymencie, który wykonał.

"W ramach żartu"

To jest coś, co zrobiłem w ramach żartu. I zadziałało bardzo dobrze. Nie mogłem w to uwierzyć! - powiedział Guetta. Jak wyjaśnił DJ: "Odkryłem strony internetowe ze sztuczną inteligencją". Generalnie, możesz stworzyć tekst piosenki w stylu dowolnego artysty - dodał.

Napisałem więc wers w stylu Eminema (amerykański raper - red.) o Future Rave (zdaniem Davida Guetty i Mortena Breuma jest to nowy rodzaj muzyki łączący techno i house - red.). Na innej stronie, która umożliwia odtworzenie głosu, umieściłem tekst - wyjaśnił francuski producent.

Jak zauważył, "gdy odtworzyłem nagranie, ludzie oszaleli". DJ zaznaczył, że nie wyda utworu komercyjnie.

BBC podało, że zdaniem Guetty muzycy będą w przyszłości używali sztucznej inteligencji do tworzenia nowych dźwięków, ponieważ "każdy nowy rodzaj muzyki wywodzi się z nowej technologii".