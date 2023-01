"Sztuczna inteligencja" pomoże lekarzom wykrywać nowotwory jelita grubego w Pabianickim Centrum Medycznym. Nowy sprzęt to wideokolonoskop z komputerowym systemem wspomagania diagnostyki.

Nowe urządzenie ze "sztuczna inteligencją" dostępne w szpitalu w Pabianicach - jedyne takie w województwie łódzkim / PCM / Materiały prasowe

Do Pabianickiego Centrum Gastroenterologii, Chirurgii Małoinwazyjnej i Endoskopowej trafił nowy sprzęt medyczny - wideokolonoskop z komputerowym systemem wspomagania diagnostyki, czyli mówiąc inaczej - ze "sztuczną inteligencją". Wśród wszystkich placówek medycznych w całym województwie łódzkim Pabianickie Centrum Medyczne jest jedyną, która posiada taki sprzęt. Posłuży on do wyszukiwania i diagnostyki raka jelita grubego podczas każdej kolonoskopii.

Sztuczna inteligencja umożliwia rozpoznanie zmian w jelicie oraz pozwala odpowiednio optymalizować leczenie. To taki drugi "operator", który cały czas ma wzrok skupiony na badanym polu i nigdy się nie męczy ani nie ma złego dnia. Skupia w sobie wiedzę i doświadczenie najlepszych ekspertów w zakresie endoskopii, którzy pracowali nad oprogramowaniem sztucznej inteligencji - podkreśla doktor Dariusz Fisiak, kierownik Pabianickiego Centrum Gastroenterologii, Chirurgii Małoinwazyjnej i Endoskopowej.

Nowe urządzenie kosztowało niemal 300 tys. zł, w tym 180 tys. zł kolonoskop, a nieco ponad 100 tys. zł - "sztuczna inteligencja". Ich zakup sfinansowało Pabianickie Centrum Medyczne w związku z programem badań przesiewowych w kierunku wykrycia nowotworu jelita grubego.

Na ten cel PCM otrzymało również dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Projekt zakłada dofinansowanie połowy wartości kolonoskopu, co oznacza, że chodzi o kwotę 90 tys. złotych.

Pabianickie Centrum Gastroenterologii, Chirurgii Małoinwazyjnej i Endoskopowej dysponuje myjniami endoskopowymi, kolonoskopami, gastroskopami i duodenoskopami. W sumie są tutaj aż 22 endoskopy. Personel pracuje obecnie w czterech salach, w tym trzech do znieczuleń ogólnych oraz w jednej sali RTG ze znieczuleniem dotchawicznym.

Z badań korzystają nie tylko pacjenci z naszego powiatu i województwa, ale również z innych województw. Rocznie Pabianickie Centrum Gastroenterologii, Chirurgii Małoinwazyjnej i Endoskopowej wykonuje zabiegi u około 12 tysięcy pacjentów, z czego 6 tysięcy stanowią kolonoskopie. Dla około 8 tysięcy pacjentów są wykonywane zabiegi w znieczuleniach dożylnych, z zespołem anestezjologicznym.