​Co najmniej 27 osób zginęło w czwartek w wypadku autobusu na indonezyjskiej wyspie Jawa. Jak podały służby ratunkowe, w drodze powrotnej ze szkolnej wycieczki kierowca stracił kontrolę nad pojazdem, który następnie spadł do wąwozu.

Szkolny autobus spadł do wąwozu na wyspie Jawa w Indonezji

Indonezyjskie media informują, że 39 osób przeżyło wypadek, ale większość to ciężko ranni, których przetransportowano do szpitala. Natomiast ci, którzy odnieśli drobne obrażenia mogli wrócić do domów.



Autobusem podróżowało w sumie 66 uczniów szkoły islamskiej oraz ich rodziców i nauczycieli. Na razie nie podano informacji o wieku ofiar.

Teraz służby czekają na ciężki sprzęt, który podniesie autobus z wąwozu. Prawdopodobną przyczyną wypadku była awaria hamulców w pojeździe.