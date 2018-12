Rosja musi zacząć przestrzegać traktatu o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego i średniego zasięgu (INF). Nie ma żadnych nowych rakiet USA w Europie, ale są nowe rosyjskie - oświadczył w Brukseli szef NATO Jens Stoltenberg.

Szef NATO Jens Stoltenberg / STEPHANIE LECOCQ / PAP/EPA

Na konferencji prasowej szef Sojuszu Północnoatlantyckiego zapowiedział, że temat traktatu INF pojawi się podczas rozpoczynającego się we wtorek w Brukseli spotkania ministerialnego krajów NATO. Stoltenberg podkreślił, że INF jest zagrożony ze względu na działania Rosji.

Rosja rozwinęła, wyprodukowała i rozmieściła nowe rakiety. Są mobilne i trudne do wykrycia. Mogą przenosić pociski nuklearne i mogą dosięgnąć europejskich miast w krótkim czasie (...). USA wypełniają postanowienia traktatu INF. Nie ma żadnych nowych amerykańskich pocisków w Europie, jednak są nowe rosyjskie. Rosja musi podjąć natychmiastowe kroki, by zapewnić pełne przestrzeganie traktatu INF - zaznaczył szef NATO.



Układ o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego i średniego zasięgu podpisali przywódcy USA i ówczesnego ZSRR, Ronald Reagan i Michaił Gorbaczow, 8 grudnia 1987 w Waszyngtonie. Przewiduje on likwidację arsenałów tej broni, a także zabrania jej produkowania, przechowywania i stosowania.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg ponowił apel do Rosji o zwrot ukraińskich okrętów i uwolnienie marynarzy. Rosja ostatnio przejęła ukraińskie okręty i zatrzymała ukraińskich marynarzy w Cieśninie Kerczeńskiej. Nie ma uzasadnienia dla tego użycia siły. (...) Rosja musi oddać okręty i uwolnić marynarzy. Musi też zagwarantować swobodę nawigacji i pozbawiony przeszkód dostęp do ukraińskich portów na Morzu Azowskim - oświadczył szef Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Dodał, że ukraińskie okręty i statki mają prawo poruszać się przez Cieśninę Kerczeńską i po Morzu Azowskim.

(mpw)