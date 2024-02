Pojawienie się chińskiego statku badawczego na Malediwach wzbudziło niepokój władz w Delhi. To kolejny taki przypadek w ostatnim czasie. Indie obawiają się, że Pekin w ten sposób zbiera dane, które mogą posłużyć do późniejszego rozmieszczenia swoich sił na Oceanie Indyjskim.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Według amerykańskiego think-thanku chińska marynarka może wykorzystywać informacje zdobyte w trakcie misji do późniejszego rozmieszczenia swoich jednostek. Pekin zaprzecza tym doniesieniom i wskazuje, że takie stanowiska wpisują się w oczerniającą Kraj Środka narrację o "zagrożeniu ze strony Chin" - podaje Reuters.

Według oficjalnych danych statek Xiang Yang Hong 03 należy do ośrodka badawczego podlegającego pod chińskie ministerstwo zasobów naturalnych. Jednostka, według danych zgromadzonych przez stronę monitorującą ruch statków na świecie, po miesiącu podróży z Xiamen zawinęła do portu w Male (druga co do wielkości wyspa Malediwów). Przed pojawieniem się w porcie, jednostka pływała w pobliżu wyłącznych stref ekonomicznych Indii, Malediwów i Sri Lanki.

MSZ Chin twierdzi, że misja jednostki jest stricte badawcza i pokojowa. Co ciekawe, Xiang Yang Hong 03 zacumował na Male niecały miesiąc po wizycie prezydenta Malediwów w Chinach. W trakcie wizyty Pekin zaoferował wyspiarskiemu państwu pakiet pomocy w wysokości 920 mln juanów (128 milionów dolarów). Malediwy twierdzą, że jednostka nie będzie prowadziła żadnych badań na ich wodach, a postój jest potrzebny ze względu na uzupełnienie zapasów i rotację załogi.

"Podwójne zastosowanie"

Indie zwracają uwagę, że to kolejny przypadek pojawienia się chińskiego statku na Oceanie Indyjskim w ostatnich trzech miesiącach. Tamtejszy rząd ta obecność niepokoi, nawet jeśli nie są to jednostki militarne.

Według jednego z indyjskich urzędników takie statki mają "podwójne zastosowanie" - gromadzone przez nich dane mogą być wykorzystywane zarówno do celów cywilnych, jak i militarnych.

Xiang Yang Hong 03 w przeszłości pojawiał się już na Oceanie Indyjskim. W 2021 roku przepłynął przez Cieśninę Sundajską. Władze Indonezji alarmowały wówczas, że załoga statku trzykrotnie wyłączała system pozwalający na śledzenie jej pozycji.

Ostatni raz chiński statek badawczy zacumował na Sri Lance w październiku 2023 r., ożywiając obawy Indii. Jednak w styczniu wyspiarski kraj nałożył roczne moratorium na zagraniczne statki badawcze, skutecznie odmawiając Chinom zawinięcia do portu.