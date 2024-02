15:20

Jak wynika z rozmowy rosyjskich pilotów przechwyconej przez ukraiński wywiad wojskowy - "Cezar Kunikow" został zniszczony i w momencie zatopienia był załadowany sprzętem.

14:20

Kanada przekaże Ukrainie 44 miliony dolarów na cele obronne - poinformował kanadyjski szef MON Bill Blair.

13:50

Ukraińcy budują rezerwową trasę zaopatrzenia logistycznego w rejonie Awdijiwki, gdyby okazało się, że główna droga została odcięta przez Rosjan - poinformował rzecznik okręgu wojskowego Tawria. Przekazał też, że obecnie sytuacja na linii drogowej jest dynamiczna i może zmieniać się dosłownie z każdą godziną. "Siły obronne dokładają wszelkich starań, aby utrzymać wyznaczone pozycje" - dodał.

12:01

Ukraina jest gotowa na dodatkowe kontrole zboża, eksportowanego z tego kraju przez Polskę - ogłosił minister rolnictwa Mykoła Solski, odnosząc się do wypowiedzi polskiego wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka, który zapowiedział badanie na granicy wszystkich transportów zboża z Ukrainy.



To mały problem. Niech nasi koledzy sprawdzą. Nie boimy się kontroli - powiedział Solski, cytowany przez portal Ukrainska Prawda.



12:00

Armia rosyjska usiłuje zastosować w wojnie przeciwko Ukrainie sowiecką teorię głębokiej operacji, która polega na jednoczesnym szybkim ataku na całej głębokości obrony przeciwnika - pisze w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Teoria głębokiej operacji przewiduje jednoczesny atak na całej głębokości obrony przeciwnika bez dania mu czasu na odwrót i ściągnięcie posiłków. Jak pisze ISW, jest to sowiecka teoria, która powstała w latach 20.-30. XX wieku, polegająca na ataku na wielu frontach i głębokości, na wielu szczeblach z zastosowaniem artylerii, ataków z powietrza, połączonych uderzeń na zaplecze z jednoczesnym atakiem frontalnym na linie obrony. Udana operacja powinna również obejmować plan dalszych operacji, by uniemożliwić broniącej się stronie odbudowanie obrony.



11:15

Użyty po raz pierwszy rosyjski pocisk hipersoniczny Cyrkon będzie stanowił poważne wyzwanie dla ukraińskiej obrony powietrznej, zwłaszcza jeśli byłby wystrzeliwany z lądowych systemów K-300 - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej przywołano ustalenia Kijowskiego Naukowo-Badawczego Instytutu Ekspertyz Sądowych, według których 7 lutego Rosja po raz pierwszy użyła do ataku na Ukrainę pocisku hipersonicznego Cyrkon. Instytut wyjaśnił, że na fragmentach silnika i mechanizmu sterującego znajdują specyficzne cechy, charakterystyczne dla pocisku 3M22 Cyrkon.

Jak zwrócono uwagę w aktualizacji, mogący osiągać prędkość do 9 Machów i mający efektywny zasięg do 1000 km Cyrkon został skonstruowany z myślą o rosyjskiej marynarce wojennej, jednak brak na Morzu Czarnym okrętów, o których wiadomo, że mogłyby przenosić ten pocisk, stawia poważne pytania o sposób jego wystrzelenia.

"Jest możliwe, że K-300, rosyjski lądowy system służący do obrony wybrzeża, przystosowany został do tego celu. Jeśli jego użycie zostanie potwierdzone, byłoby to poważnym wyzwaniem dla ukraińskiej obrony powietrznej ze względu na jego szybkość i zwrotność. Jest możliwe, że Rosjanie testują nowy system broni w realnym środowisku konfliktu, aby uzyskać pewność co do niego i zademonstrować możliwości" - napisano.



11:03

Będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak to potrzebne: politycznie, humanitarnie, militarnie i gospodarczo - zapewnił szef dyplomacji Szwecji Tobias Billstroem, prezentując w parlamencie expose polityki zagranicznej swego kraju.

Billstroem, polityk liberalno-konserwatywnej Umiarkowanej Partii Koalicyjnej, nazwał wspieranie Ukrainy "głównym zadaniem rządu na najbliższe lata".

Rosja będzie stanowić największe zagrożenie dla bezpieczeństwa Szwecji, dlatego w naszym interesie jest, aby strategiczne działania Rosji były ograniczane militarnie, gospodarczo i politycznie - podkreślił.

Szef MSZ przypomniał, że Szwecja dotychczas przekazała Ukrainie 14 pakietów pomocy wojskowej.

08:21

Ukraińskie drony uderzyły i zniszczyły okręt desantowy stacjonujący u wybrzeży okupowanego przez Rosjan Krymu - poinformowała Ukraińska Prawda. Statek miał zatonąć.

Portal opublikował nagrania, na których widać dym unoszący się na południowym wybrzeżem Krymu.

Według ukraińskich władz zniszczony okręt to "Cezar Kunikow", który brał udział w rosyjskiej operacji w Gruzji w 2008 roku.